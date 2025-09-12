Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Onana tạo cơn sốt khó tin

  Thứ sáu, 12/9/2025 09:49 (GMT+7)
Thủ môn Andre Onana bất ngờ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Trabzonspor khi đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Onana nhảy múa sau khi rời MU Andre Onana được nhìn thấy nhảy múa, ca hát trong vòng vây người hâm mộ Trabzonspor ngay khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Rạng sáng 12/9 (giờ Hà Nội), Onana cùng gia đình và người đại diện đáp chuyến bay riêng đến Thổ Nhĩ Kỳ để ký hợp đồng với Trabzonspor. Tại sân bay, anh được hàng trăm cổ động viên Trabzonspor đón tiếp cuồng nhiệt.

Với chiếc khăn của CLB quấn trên cổ, Onana hòa mình vào đám đông, nhảy múa và hát hò vui vẻ cùng các fan, thể hiện sự phấn khích khi bắt đầu hành trình mới. Onana bị gắn mác tội đồ ở MU, song được chào đón như người hùng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau quãng thời gian khó khăn tại MU, Onana chia tay Old Trafford để tìm kiếm cơ hội mới. Quyết định của HLV Ruben Amorim khi để ngôi sao người Cameroon dự bị khiến tương lai của anh trở nên mờ mịt. Bị loại khỏi đội hình chính, Onana chọn Trabzonspor để vực dậy sự nghiệp.

Trabzonspor trả toàn bộ lương cho Onana, đồng thời trao thêm các khoản thưởng và phí ký hợp đồng, giúp anh có mức thu nhập tăng gấp đôi so với ở MU. Hợp đồng không kèm theo điều khoản mua đứt vào mùa hè năm sau, tạo cơ hội cho cả hai bên cân nhắc hướng đi tiếp theo.

Onana gia nhập MU vào hè 2023 với mức phí 47,2 triệu bảng từ Inter Milan, nhưng những màn trình diễn thiếu ổn định khiến anh mất điểm. Gia nhập Trabzonspor hứa hẹn giúp anh lấy lại niềm tin và phong độ.

Với MU, Onana ra đi mở đường cho Lammens trở thành thủ môn số một mới, trong khi Bayindir và Tom Heaton sẽ đóng vai trò dự phòng.

Minh Nghi

