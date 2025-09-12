Các cầu thủ MU phải thi đấu tăng ca kiếm tiền

Manchester United tính đến khả năng tổ chức các trận giao hữu vào giữa tuần để bù đắp khoản thâm hụt 100 triệu bảng sau khi không thể giành suất dự cúp châu Âu mùa này.

Amorim muốn các cầu thủ chịu khó tăng ca giữa tuần.

"Quỷ đỏ" đánh mất cơ hội tham dự đấu trường châu Âu khi thua Tottenham trong trận chung kết Europa League hồi tháng 5, rồi chỉ về đích ở vị trí thứ 15 trên BXH Premier League. Không những vậy, việc sớm bị loại khỏi Cúp Liên đoàn trước Grimsby khiến họ chỉ còn đúng một trận đấu giữa tuần trước Giáng sinh - cuộc tiếp đón West Ham ngày 3/12.

HLV Ruben Amorim có thể tận dụng khoảng thời gian trống này để sắp xếp loạt trận giao hữu “bán chính thức” với nhiều CLB lớn không được dự cúp châu Âu, như AC Milan, RB Leipzig, Lazio hay Sevilla. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ duy trì nhịp độ thi đấu đỉnh cao, đồng thời mang về nguồn thu bổ sung.

Chẳng hạn, một trận gặp Milan tại UAE có thể giúp Man Utd thu lợi đáng kể, trong khi các đối thủ thuộc nhóm “Big Six” khác vẫn bận rộn chinh chiến ở Champions League. Dù số tiền này không thể so với nguồn thu từ vé dự cúp châu Âu, nó vẫn đủ để bù đắp phần nào những tổn thất tài chính.

Mùa hè vừa rồi, Man Utd thu về khoảng 7,8 triệu bảng từ chuyến du đấu châu Á và gần chạm mốc đó trong tour Mỹ một tháng sau. Nếu chia đôi doanh thu cùng Milan, Man Utd có thể thu về một nửa số tiền ấy, hoặc thậm chí nhiều hơn nếu đá với Leipzig hay Lazio.

Song song với đó, HLV Amorim cân nhắc tổ chức các chuyến “team bulding” trong mùa giải, như đến Algarve hay Trung Đông, nhằm giúp cầu thủ có thêm thời gian bên nhau ngoài sân tập, tăng sự gắn kết trong phòng thay đồ.