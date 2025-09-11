MU muốn mua tiền vệ tuyển Anh

HLV Ruben Amorim xem tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tăng cường lực lượng vào tháng 1 hoặc hè năm sau.

Amorim xem Anderson là mảnh ghép quan trọng nếu cập bến CLB thời gian tới.

Elliot Anderson, 22 tuổi, đang nổi lên như một trong những phát hiện thú vị nhất của Premier League mùa 2024/25. Gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle United với mức phí 35 triệu bảng hồi hè năm ngoái, tiền vệ trẻ nhanh chóng chứng tỏ giá trị trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nuno Espirito Santo - người đã bị sa thải cách đây ít ngày, góp phần quan trọng vào chuỗi khởi đầu ấn tượng của đội bóng.

Sự bùng nổ ấy không thoát khỏi tầm ngắm của Manchester United. Dưới sự hậu thuẫn tài chính từ đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe, “Quỷ đỏ” đưa Anderson vào danh sách ưu tiên chuyển nhượng, bên cạnh cái tên Carlos Baleba - mục tiêu hàng đầu mà HLV Ruben Amorim khao khát. Tuy nhiên, Brighton hét giá tới 120 triệu bảng cho Baleba, khiến thương vụ này trở nên khó khả thi.

Trong bối cảnh đó, Anderson trở thành lựa chọn hợp lý hơn. MU sẵn sàng chi ít nhất 80 triệu bảng cho cầu thủ này, song khả năng chiêu mộ ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là rất thấp, bởi Forest không muốn nhả người giữa mùa. Kế hoạch trước mắt của đội chủ sân Old Trafford là chuẩn bị khoảng 50 triệu bảng để sớm gửi đề nghị chính thức.

Phong độ hiện tại của Anderson cũng là lý do khiến anh được săn đón. Trong trận tuyển Anh thắng Serbia 5-0 ở vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 10/9, tiền vệ trẻ ghi dấu ấn đậm nét ở vai trò trung tâm. Ở cấp CLB, Anderson ra sân trọn vẹn cả 3 trận Premier League mùa này cho Nottingham Forest, luôn giữ sự ổn định và tạo tầm ảnh hưởng rõ rệt.

Với tiềm năng đang phát triển mạnh mẽ, Elliot Anderson được xem là “viên ngọc mới” của bóng đá Anh, đồng thời hứa hẹn sẽ trở thành quân bài chiến lược trong kế hoạch tái thiết đầy tham vọng của Manchester United.