Phản ứng của Đình Bắc sau trận thắng U23 Jordan

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc hài lòng với chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026 diễn ra tối 6/1.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Từ cự ly 11 m, Đình Bắc tung cú đá lạnh lùng, đánh bại thủ thành Talalga bên phía U23 Jordan, mang về bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam ngay ở phút 12. Sau đó, đội bóng của HLV Kim Sang-sik ghi thêm một bàn thắng nữa do công của Hiểu Minh trong tình huống phạt góc. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Phát biểu sau trận, Đình Bắc cho biết: “Thật tuyệt vời khi ghi được bàn thắng đầu tiên của giải đấu cho U23 Việt Nam. Toàn đội đã có sự chuẩn bị tốt. Em xin cảm ơn ban huấn luyện cùng anh em đồng đội đã tạo điều kiện để em có được bàn thắng hôm nay”.

Ở trận đấu này, Đình Bắc tiếp tục được HLV Kim Sang-sik tin tưởng cho ra sân ngay từ đầu. Khả năng phối hợp, di chuyển thông minh của cầu thủ mang áo số 7 khiến các hậu vệ U23 Jordan gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo kèm.

Suốt cả trận, U23 Việt Nam vô hiệu hóa hầu hết phương án tấn công của đối thủ, thậm chí còn suýt có bàn thắng thứ ba sau cú ra chân từ khoảng cách hơn 20 m của Quốc Cường ở phút 90+3. Dù thủ thành Talalga đứng chôn chân, bóng lại dội trúng xà ngang.

Trận đấu khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. U23 Việt Nam lần đầu tiên đánh bại U23 Jordan và hướng đến trận gặp Kyrgyzstan vào ngày 9/1 với sự tự tin cao nhất.

