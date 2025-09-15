Em trai Mbappe gây sốt

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
  Thứ hai, 15/9/2025 18:55 (GMT+7)
Tiền vệ trẻ Ethan Mbappe trở thành tâm điểm chú ý khi ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho Lille trước Toulouse trong trận đấu thuộc vòng 4 Ligue 1 cuối tuần qua.

Bàn thắng quyết định trước Toulouse là bước ngoặt trong mùa giải của Ethan Mbappé.

Được tung vào sân ở phút 80, trong lần ra sân đầu tiên ở mùa giải mới, Ethan dứt điểm chính xác từ đường căng ngang của đồng đội ở phút bù giờ 90+8, ấn định thắng lợi đầy kịch tính cho Lille.

Anh trai của Ethan, Kylian Mbappe, ngay lập tức gửi lời chúc mừng người em trên trang cá nhân Stories với dòng chữ "Cậu bé ngôi sao", thể hiện sự tự hào. Quả thật, Ethan Mbappe đang gây sốt ở Ligue 1 và bóng đá châu Âu.

Sau khi phải vật lộn với chấn thương cơ đùi hồi tháng 4, bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn tiền mùa giải của Lille, Ethan nhận rất nhiều nghi ngờ trước khi Ligue 1 2025/26 khởi tranh. Bàn thắng vào lưới Toulouse cũng đánh dấu lần đầu tiên Ethan ghi bàn trong đời cầu thủ chuyên nghiệp, sau 5 trận khoác áo đội một PSG và 14 trận cho Lille.

Pha lập công này được kỳ vọng mở ra bước ngoặt cho tiền vệ 18 tuổi. Huấn luyện viên trưởng Lille, Bruno Genesio, từng nhiều lần ca ngợi Ethan trước báo giới mùa trước, đánh giá cao tiềm năng của cầu thủ này.

HLV Genesio đánh giá khả năng rê dắt và đột phá bên hành lang phải của Ethan sẽ giúp ích rất nhiều cho Lille. Tuy nhiên, mọi thứ với Ethan tại Lille cũng chỉ mới bắt đầu, cái bóng lớn từ người Anh Kylian vẫn là thứ có thể cản bước tài năng trẻ người Pháp.

