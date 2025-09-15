Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV thứ hai ở Premier League sắp bị sa thải

Ban lãnh đạo West Ham United sẵn sàng chia tay HLV Graham Potter sau khởi đầu tệ hại ở mùa giải 2025/26.

“The Hammers” đang chật vật với chuỗi kết quả đáng thất vọng.

Theo The Times, ban lãnh đạo “Búa tạ” đang xem xét các lựa chọn để thay thế Potter nhằm đảo ngược phong độ nghèo nàn hiện tại. Một khi West Ham tìm được ứng viên gật đầu ngồi vào ghế nóng ở sân London, HLV Potter sẽ bị sa thải.

“The Hammers” đang chật vật ở vị trí 18 trên bảng xếp hạng, với chuỗi kết quả đáng thất vọng (3 thua, 1 thắng) sau 4 vòng đầu. HLV Potter đối mặt với nhiều chỉ trích gay gắt vì đội bóng thiếu tiến bộ và sự gắn kết trên sân.

Theo Football London, ban lãnh đạo West Ham xem Frank Lampard, Nuno Espirito Santo và Jose Mourinho là các ứng viên tiềm năng thay thế Potter. Trong số các ứng viên này, chủ tịch West Ham, David Sullivan, đánh giá cao rất cao Lampard.

Bản thân HLV hiện tại của Coventry City cũng từng là cựu cầu thủ West Ham và cả gia đình anh đều hâm mộ "Búa tạ". Ở tuổi 47, Lampard đang có giai đoạn dẫn dắt Coventry City đầy ấn tượng. Song, không dễ để Lampard chia tay Coventry khi đang có khởi đầu ấn tượng tại Championship mùa này.

Trong khi đó, cả Nuno Espirito Santo và Jose Mourinho đều đang thất nghiệp và sẵn sàng nhận việc ngay lập tức. Mùa giải Premier League mới trôi qua được 4 vòng, nhưng ghế của nhiều HLV đã lung lay. Nuno Espirito Santo là HLV đầu tiên bị sa thải, và Ruben Amorim lẫn Potter nhiều khả năng sẽ tiếp bước cựu thuyền trưởng Forest.

