Keane bức xúc vì MU không nhận thẻ vàng

Huyền thoại Manchester United không giấu được sự thất vọng khi bình luận về màn trình diễn của đội bóng cũ ở trận derby với Manchester City tại sân Etihad vào tối 14/9.

Với Keane, vấn đề của Manchester United nằm ở tinh thần thi đấu.

Trên Sky Sports, Roy Keane chỉ trích sự thiếu máu lửa của các cầu thủ Manchester United trong trận thua 0-3: "Cả trận Manchester United không có một thẻ vàng nào! Đây là trận derby Manchester, trời mưa, mọi thứ sẵn sàng cho những pha tranh chấp. Vậy mà họ không kiếm nổi thẻ vàng nào".

"Các cầu thủ Manchester United đáng lẽ phải thi đấu đến mức không thể lết ra khỏi giường sau trận đấu trong cả tuần, vậy mà họ đá như dưỡng sinh, như đá tập. Họ không thèm tắc bóng hay va chạm mạnh mẽ. Bóng đá dẫu sao vẫn là một môn thể thao đòi hỏi va chạm và thể chất”, Keane bức xúc.

Ngoại trừ tỷ số 3-0 chênh lệch nghiêng về Manchester City, trận đấu tại Etihad ở vòng 4 Ngoại hạng Anh vừa qua không có bất kỳ một tấm thẻ phạt nào được rút ra, điều cực hiếm tại một trận derby. Bởi thế, Keane bày tỏ sự lo ngại về thái độ thi đấu của MU.

“Tôi đã nói điều này rất nhiều lần. Không có hệ thống hay sơ đồ nào có thể làm gì với tinh thần và thái độ của các cầu thủ. Dàn sao Manchester United thi đấu như một buổi tập. Điều này thật đáng lo ngại, và huấn luyện viên tiếp theo sẽ phải đối mặt với vấn đề đó thôi”, cựu thủ quân MU nói thêm.

