Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo bực tức

  • Thứ hai, 15/9/2025 19:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 15/9, Cristiano Ronaldo thể hiện sự bực tức ra mặt dù Al Nassr đánh bại Al Kholood 2-0 ở trận đấu tại vòng 2 Saudi Pro League 2025/26.

Trong trận thắng Al Kholood, Ronaldo chơi khá tệ.

Theo Gulf Times, khi trận đấu khép lại, Cristiano Ronaldo để lộ vẻ mặt cau có, không hài lòng vì bản thân không ghi bàn. Anh cũng không vỗ tay hay chạy đến chia vui cùng đồng đội sau các pha lập công của Sadio Mané và Juan Martínez.

Khoảnh khắc Mané được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận càng khiến hình ảnh ấy rõ nét hơn: Ronaldo không mỉm cười, thậm chí nhìn ra hướng khác thay vì chúc mừng người đồng đội Senegal. Trên mạng xã hội, một số CĐV Al Nassr đặt câu hỏi: “Tại sao Ronaldo không tỏ ra phấn khích khi đồng đội ghi bàn?”.

Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng này phản ánh phần nào sự ích kỷ, đặc biệt trong bối cảnh Ronaldo vẫn miệt mài theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng sự nghiệp. Ở trận thắng Al Kholood vừa qua, siêu sao 40 tuổi thi đấu mờ nhạt và bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trong vòng cấm. Có lẽ chính điều đó khiến anh bộc lộ sự bực dọc rõ rệt, dù Al Nassr giành chiến thắng 2-0.

Dù vậy, kết quả tích cực này vẫn giúp đoàn quân của HLV Jorge Jesus tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 6 điểm và hiệu số +7 sau hai vòng đấu.

Man Utd không còn lý do để biện minh

Thất bại 0-3 ở Etihad không chỉ là tỷ số, mà là lời cáo buộc rõ ràng về sự rệu rã của Man Utd dưới thời Amorim.

4 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Al Nassr

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    Bạn có biết:

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

Đọc tiếp

Em trai Mbappe gay sot hinh anh

Em trai Mbappe gây sốt

1 giờ trước 18:55 15/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Tiền vệ trẻ Ethan Mbappe trở thành tâm điểm chú ý khi ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho Lille trước Toulouse trong trận đấu thuộc vòng 4 Ligue 1 cuối tuần qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý