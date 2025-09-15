Ronaldo bực tức

Rạng sáng 15/9, Cristiano Ronaldo thể hiện sự bực tức ra mặt dù Al Nassr đánh bại Al Kholood 2-0 ở trận đấu tại vòng 2 Saudi Pro League 2025/26.

Trong trận thắng Al Kholood, Ronaldo chơi khá tệ.

Theo Gulf Times, khi trận đấu khép lại, Cristiano Ronaldo để lộ vẻ mặt cau có, không hài lòng vì bản thân không ghi bàn. Anh cũng không vỗ tay hay chạy đến chia vui cùng đồng đội sau các pha lập công của Sadio Mané và Juan Martínez.

Khoảnh khắc Mané được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận càng khiến hình ảnh ấy rõ nét hơn: Ronaldo không mỉm cười, thậm chí nhìn ra hướng khác thay vì chúc mừng người đồng đội Senegal. Trên mạng xã hội, một số CĐV Al Nassr đặt câu hỏi: “Tại sao Ronaldo không tỏ ra phấn khích khi đồng đội ghi bàn?”.

Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng này phản ánh phần nào sự ích kỷ, đặc biệt trong bối cảnh Ronaldo vẫn miệt mài theo đuổi cột mốc 1.000 bàn thắng sự nghiệp. Ở trận thắng Al Kholood vừa qua, siêu sao 40 tuổi thi đấu mờ nhạt và bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn trong vòng cấm. Có lẽ chính điều đó khiến anh bộc lộ sự bực dọc rõ rệt, dù Al Nassr giành chiến thắng 2-0.

Dù vậy, kết quả tích cực này vẫn giúp đoàn quân của HLV Jorge Jesus tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League với 6 điểm và hiệu số +7 sau hai vòng đấu.