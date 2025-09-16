PSG khủng hoảng hàng công

PSG đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự trên hàng công trước loạt trận mở màn vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Dembele chấn thương là mất mát lớn với PSG. Ảnh: Reuters.

Sau khi Ousmane Dembele và Desire Doue dính chấn thương trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, PSG lại nhận thêm tin không vui khi có ba trụ cột phải rời sân trong chiến thắng 2-0 trước Lens tại vòng 4 Ligue 1 hôm 14/9.

Cụ thể, tiền vệ Lee Kang-in dính chấn thương mắt cá chân phải, Khvicha Kvaratskhelia gặp vấn đề ở bắp chân, còn trung vệ Lucas Beraldo phải rời sân bằng cáng sau khi bị lật cổ chân.

Sau trận, HLV Luis Enrique không đưa ra thông tin chi tiết về mức độ chấn thương của nhóm trên. CĐV PSG lo ngại bộ ba này sẽ vắng mặt ở trận gặp Atalanta vào ngày 18/9.

Ở trận gặp Lens, HLV Enrique sử dụng bộ ba Bradley Barcola, Goncalo Ramos và Kvaratskhelia trên hàng công. Nhưng với chấn thương của Kvaratskhelia, khả năng tài năng trẻ Ibrahim Mbaye sẽ được trao cơ hội đá chính trước Atalanta.

Ở hàng tiền vệ, Fabian Ruiz cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Thay thế cho tuyển thủ Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ là một tài năng trẻ khác, Senny Mayulu.

Với hàng loạt trụ cột đồng loạt dính chấn thương, PSG sẽ phải đối mặt với thử thách lớn trong hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League năm nay.

PSG thảm bại trước Chelsea ở chung kết Club World Cup Rạng sáng 14/7, PSG thua Chelsea 0-3 ở trận phân định ngôi vương cúp thế giới các CLB.