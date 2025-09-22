PSG nổi giận vì không được dự gala Quả bóng vàng

Ban lãnh đạo PSG không hài lòng khi yêu cầu dời lịch thi đấu trận gặp Marseille tại vòng 5 Ligue 1 bị ban tổ chức giải từ chối.

PSG vướng lịch thi đấu với Marseille. Ảnh: Reuters.

Thầy trò HLV Luis Enrique không thể dự lễ trao giải do tạp chí France Football tổ chức vì trùng giờ với trận Siêu kinh điển nước Pháp với Marseille vào rạng sáng 23/9. Ban đầu, màn so tài được chờ đợi này được lên lịch vào rạng sáng 22/9. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu tại vùng Bouches-du-Rhône, chính quyền địa phương yêu cầu lùi trận đấu để đảm bảo an toàn.

PSG đề nghị ban tổ chức Ligue 1 cho thi đấu vào cùng ngày 22/9 để các cầu thủ có thể góp mặt ở gala trao giải tại Nhà hát Chatelet. Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng bị Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Pháp (LFP) và phía Marseille phản đối, với lý do cần tôn trọng khán giả và lịch thi đấu.

Theo Điều 548 trong quy định, nếu một trận đấu bị hoãn do điều kiện thời tiết, nó bắt buộc phải diễn ra vào ngày hôm sau. Điều này tạo tiền đề để LFP từ chối thay đổi.

Ousmane Dembele là cầu thủ PSG hiếm hoi đến dự gala trao giải. Ảnh: Reuters.

Việc dời lịch không ảnh hưởng trực tiếp đến Dembele, gương mặt sáng giá cho danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay. Ngôi sao người Pháp đang chấn thương và không hành quân đến sân Velodrome. Anh sẽ góp mặt tại buổi gala trao giải ở Paris.

Trong khi đó, nhiều gương mặt khác của PSG được đề cử như Vitinha, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia hay Fabian Ruiz sẽ phải tập trung thi đấu với Marseille. Lễ trao giải sẽ thiếu vắng hàng loạt ngôi sao PSG, khiến bầu không khí tại Nhà hát Chatelet có phần kém sôi động.

Theo RMC Sport, các nhóm CĐV PSG đã lên kế hoạch tụ tập tại một quán bar gần Nhà hát Chatelet, trước khi kéo vào trung tâm Paris để chờ khoảnh khắc lịch sử.

Dù kết quả vẫn được giữ kín đến phút chót, người hâm mộ của nhà đương kim vô địch Champions League tin tưởng Dembele sẽ làm nên kỳ tích.

