Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn huyền thoại chứng kiến kỳ tích của Dembele

  • Thứ ba, 23/9/2025 04:49 (GMT+7)
  • 20 giờ trước

Rạng sáng 23/9, nhiều cựu danh thủ có mặt ở đêm gala diễn ra tại Paris để chứng kiến Ousmane Dembele giành Quả bóng vàng.

Qua bong vang anh 1

George Weah, cựu Tổng tống Liberia, đồng thời là chủ nhân Quả bóng vàng 1995, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trên thảm đỏ gala.
Qua bong vang anh 2Qua bong vang anh 3

Bộ đôi huyền thoại từng thi đấu tại La Liga, Luis Figo và Andres Iniesta nằm trong danh sách khách mời của France Football.

Qua bong vang anh 4Qua bong vang anh 5

Raphael Varane tái xuất sau quãng thời gian giải nghệ. Trong khi đó, huyền thoại Ronaldinho nhận trọng trách đọc tên chủ nhân Quả bóng vàng nam - giải thưởng quan trọng nhất của đêm gala.
Qua bong vang anh 6

Buổi gala tại nhà hát Chatele diễn ra suôn sẻ dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Ruud Gullit và nữ MC nổi tiếng Kate Scott.
Qua bong vang anh 7

Gianluigi Buffon cũng hiện diện để trao giải Thủ môn xuất sắc (Yachine Trophy) cho hai hậu bối, Giangluigi Donnarumma (Man City) và Hannah Hampton (Chelsea).
Qua bong vang anh 8

Hạng mục giải thưởng quan trọng nhất trong đêm gala thuộc về Ousmane Dembele. Ngôi sao người Pháp giành chiến thắng trước Lamine Yamal để trở thành cầu thủ PSG thứ 2 trong lịch sử nhận vinh quang này. Dembele lập kỳ tích khi giành Quả bóng vàng ở ngay lần đầu tiên lọt vào danh sách đề cử của tạp chí nổi tiếng nước Pháp.
Qua bong vang anh 9

Ronaldinho chụp hình với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong mùa giải 2024/25. Lamine Yamal có lần thứ 2 giành giải Cầu thủ U21 xuất sắc và còn rất nhiều cơ hội để hướng đến Quả bóng vàng trong tương lai.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Phản ứng của Mbappe khi Dembele giành Quả bóng vàng

Mbappe rời PSG để thực hiện giấc mơ giành Quả bóng vàng, nhưng một đồng đội cũ tại Parc des Princes lại làm điều này trước ngôi sao sinh năm 1998.

21 giờ trước

Cuu sao MU doi mat an tu hinh anh

Cựu sao MU đối mặt án tù

4 giờ trước 21:09 23/9/2025 Thể thao Thể thao

0

Cựu danh thủ Manchester United, Anderson, người từng góp mặt trong đội hình vô địch Champions League 2008, đứng trước nguy cơ phải ngồi tù vì không thanh toán tiền cấp dưỡng cho con.

Duy Anh

Quả bóng vàng Ronaldinho Ronaldinho Dembele Quả bóng vàng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý