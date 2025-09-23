Dàn huyền thoại chứng kiến kỳ tích của Dembele

|
George Weah, cựu Tổng tống Liberia, đồng thời là chủ nhân Quả bóng vàng 1995, xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ trên thảm đỏ gala.
|
Bộ đôi huyền thoại từng thi đấu tại La Liga, Luis Figo và Andres Iniesta nằm trong danh sách khách mời của France Football.
|
Raphael Varane tái xuất sau quãng thời gian giải nghệ. Trong khi đó, huyền thoại Ronaldinho nhận trọng trách đọc tên chủ nhân Quả bóng vàng nam - giải thưởng quan trọng nhất của đêm gala.
|
Buổi gala tại nhà hát Chatele diễn ra suôn sẻ dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Ruud Gullit và nữ MC nổi tiếng Kate Scott.
|
Gianluigi Buffon cũng hiện diện để trao giải Thủ môn xuất sắc (Yachine Trophy) cho hai hậu bối, Giangluigi Donnarumma (Man City) và Hannah Hampton (Chelsea).
|
Hạng mục giải thưởng quan trọng nhất trong đêm gala thuộc về Ousmane Dembele. Ngôi sao người Pháp giành chiến thắng trước Lamine Yamal để trở thành cầu thủ PSG thứ 2 trong lịch sử nhận vinh quang này. Dembele lập kỳ tích khi giành Quả bóng vàng ở ngay lần đầu tiên lọt vào danh sách đề cử của tạp chí nổi tiếng nước Pháp.
|
Ronaldinho chụp hình với những cá nhân có thành tích xuất sắc trong mùa giải 2024/25. Lamine Yamal có lần thứ 2 giành giải Cầu thủ U21 xuất sắc và còn rất nhiều cơ hội để hướng đến Quả bóng vàng trong tương lai.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...