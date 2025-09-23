Dàn huyền thoại chứng kiến kỳ tích của Dembele

Hạng mục giải thưởng quan trọng nhất trong đêm gala thuộc về Ousmane Dembele. Ngôi sao người Pháp giành chiến thắng trước Lamine Yamal để trở thành cầu thủ PSG thứ 2 trong lịch sử nhận vinh quang này. Dembele lập kỳ tích khi giành Quả bóng vàng ở ngay lần đầu tiên lọt vào danh sách đề cử của tạp chí nổi tiếng nước Pháp.