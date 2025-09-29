Mourinho đưa Benzema trở lại châu Âu?

Truyền thông Anh cho hay Benfica có thể là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của tiền đạo Karim Benzema.

Benzema từng làm việc với Mourinho tại Real Madrid.

Ở tuổi 37, Benzema vẫn duy trì được bản năng săn bàn và đẳng cấp vốn có. Sau quãng thời gian thi đấu tại Al-Ittihad, tiền đạo người Pháp dường như sẵn sàng cho một thử thách mới, đó là trở lại châu Âu để khép lại sự nghiệp ở môi trường bóng đá cạnh tranh nhất thế giới.

Theo Fichajes, Mourinho tin tưởng đây không chỉ là một bản hợp đồng mang tính chuyên môn, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng của Benfica. "Người đặc biệt" từng làm việc cùng Benzema tại Real Madrid nên hiểu rõ giá trị chân sút này mang lại.

Đáng chú ý, theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo Benfica rất hài lòng với sự trở lại của Mourinho. Do đó, đội bóng Bồ Đào Nha sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng của cựu HLV MU.

Mourinho muốn tận dụng kinh nghiệm, tố chất lãnh đạo và bản lĩnh chinh chiến của Benzema để nâng cấp đội bóng. Với khả năng liên kết lối chơi, ghi bàn và dẫn dắt tinh thần, anh sẽ là điểm tựa hoàn hảo cho các cầu thủ trẻ, đồng thời mang lại cho Benfica sự chú ý mạnh mẽ từ giới truyền thông.

Thương vụ được cho không hề đơn giản. Mức lương khổng lồ mà Benzema nhận tại Al-Ittihad là rào cản lớn. Benfica khó có thể đáp ứng, nhưng nếu tiền đạo người Pháp chấp nhận giảm lương để đổi lấy cơ hội thi đấu ở Champions League và làm việc dưới trướng Mourinho, cánh cửa sẽ rộng mở.

Mọi ánh mắt giờ đây đang hướng về bàn đàm phán. Ở đó, sự linh hoạt từ phía CLB Saudi Arabia và quyết tâm của Benfica sẽ quyết định kết quả cuối cùng.

