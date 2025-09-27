Mourinho nới rộng mạch bất bại ở Bồ Đào Nha

|
Benfica của Mourinho đánh bại Gil Vicente. Ảnh: Reuters.
Trên sân nhà Estadio da Luz, tiền đạo Vangelis Pavlidis sắm vai người hùng của Benfica với cú đúp ở các phút 18 và 26, trong đó có một quả phạt đền. Trước đó, Gil Vicente mở tỷ số ngay phút thứ 11 do công của Luis Esteves.
Pavlidis tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng trong đội hình của Benfica. Tiền đạo người Hy Lạp ghi 5 bàn và góp 2 kiến tạo sau 8 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.
Dù chơi trên sân nhà, Benfica lại để đối thủ lấn lướt và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, hàng thủ chặt chẽ của thầy trò Mourinho khiến Gil Vicente không thể ghi thêm bàn nào nữa trong phần còn lại của trận đấu.
Sau 3 trận dưới thời Mourinho, Benfica vẫn duy trì mạch bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu tính từ đầu mùa, Benfica cũng chưa thua trận nào sau 7 vòng ở giải quốc nội.
Chiến thắng trước Gil Vicente giúp Benfica tạm vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, kém đội đầu bảng Porto 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Đối thủ kế tiếp của Benfica là Chelsea ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League diễn ra vào ngày 1/10. Đây là màn tái ngộ đặc biệt của Mourinho khi ông trở lại sân Stamford Bridge để đối đầu đội bóng cũ.
