Mourinho nới rộng mạch bất bại ở Bồ Đào Nha

  • Thứ bảy, 27/9/2025 06:35 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Benfica của HLV Jose Mourinho có thắng lợi 2-1 trước Gil Vicente ở vòng 7 giải VĐQG Bồ Đào Nha rạng sáng 27/9.

Benfica của Mourinho đánh bại Gil Vicente. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà Estadio da Luz, tiền đạo Vangelis Pavlidis sắm vai người hùng của Benfica với cú đúp ở các phút 18 và 26, trong đó có một quả phạt đền. Trước đó, Gil Vicente mở tỷ số ngay phút thứ 11 do công của Luis Esteves.

Pavlidis tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng trong đội hình của Benfica. Tiền đạo người Hy Lạp ghi 5 bàn và góp 2 kiến tạo sau 8 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Dù chơi trên sân nhà, Benfica lại để đối thủ lấn lướt và kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, hàng thủ chặt chẽ của thầy trò Mourinho khiến Gil Vicente không thể ghi thêm bàn nào nữa trong phần còn lại của trận đấu.

Sau 3 trận dưới thời Mourinho, Benfica vẫn duy trì mạch bất bại với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Nếu tính từ đầu mùa, Benfica cũng chưa thua trận nào sau 7 vòng ở giải quốc nội.

Chiến thắng trước Gil Vicente giúp Benfica tạm vươn lên xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, kém đội đầu bảng Porto 1 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.

Đối thủ kế tiếp của Benfica là Chelsea ở lượt 2 vòng phân hạng Champions League diễn ra vào ngày 1/10. Đây là màn tái ngộ đặc biệt của Mourinho khi ông trở lại sân Stamford Bridge để đối đầu đội bóng cũ.

Mourinho ôm hận vì siêu phẩm phút 90+1 Rạng sáng 24/9, Benfica của Jose Mourinho chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trước Rio Ave trên sân nhà Da Luz thuộc vòng 6 giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

