Trận bóng giao hữu đặc biệt tại TP.HCM quyên góp 2 tỷ đồng ủng hộ Cuba

Chiều 26/9, trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) diễn ra trận đấu bóng đá giao hữu ý nghĩa giữa đội Cán bộ, công chức TP.HCM và đội Văn nghệ sĩ TP.HCM. Sau trận đấu, Ban Tổ chức đã quyên góp được 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức. Dự khán có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM, cùng đông đảo cán bộ, công chức, văn nghệ sĩ và cổ động viên.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cuba tại TP.HCM tặng hoa cầu thủ hai đội (ảnh H.G)

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030; tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất; đồng thời vận động, gây quỹ ủng hộ nhân dân Cuba, hưởng ứng chương trình “65 năm Nghĩa tình Việt Nam – Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Trần Thế Thuận (ảnh H.G)

Ngay trước khi bóng lăn, các khách mời, cầu thủ hai đội và khán giả đã cùng quyên góp ủng hộ cho nhân dân Cuba.

Dù chỉ là trận giao hữu nhưng cả hai đội đều thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Đội Cán bộ, công chức TP.HCM có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như: Trung tướng Mai Hoàng – Giám đốc Công an TP.HCM, PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Hà Phước Thắng, Cao Văn Chóng… Trong khi đó, đội Văn nghệ sĩ TP.HCM được dẫn dắt bởi ca sĩ Hoàng Bách, cùng sự xuất hiện đặc biệt của “nữ cầu thủ” Phương Thanh.

Ca sỹ Phương Thanh, Hoàng Bách... ủng hộ nhân dân Cuba (ảnh H.G)

Sau khi "cầu thủ" Trần Hoàng Ngân mở tỷ số 1-0, đội Văn nghệ sĩ kịp gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Giữa giờ nghỉ, Phương Thanh và Hoàng Bách còn khuấy động không khí trên sân bằng những ca khúc sôi động.

Sang hiệp 2, cả hai đội liên tiếp tạo ra cơ hội. Phút 74, đội Cán bộ, công chức TP.HCM được hưởng phạt đền nhưng không thành công. Đến phút 80, từ một quả phạt góc, họ ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Trận đấu diễn ra sôi nổi (ảnh H.G)

Chung cuộc, đội Cán bộ, công chức TP.HCM nhận Cúp Vàng, còn đội Văn nghệ sĩ TP.HCM nhận Cúp Bạc. Tuy nhiên, chiến thắng lớn nhất của sự kiện chính là sự đồng hành, cổ vũ nồng nhiệt của khán giả và đặc biệt là số tiền 2 tỷ đồng quyên góp được để ủng hộ nhân dân Cuba.