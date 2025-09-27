Những lá phiếu kỳ lạ ở Quả bóng Vàng 2025

Lamine Yamal chỉ đứng thứ 9 trong lá phiếu từ nhà báo đến từ Ai Cập ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025.

Dembele giành Quả bóng vàng thuyết phục.

Theo thể thức hiện hành, được cải cách từ năm 2023, các nhà báo đến từ 100 quốc gia dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA có quyền bỏ phiếu. Mỗi người chọn ra 10 cầu thủ, lần lượt được chấm từ 15 đến 1 điểm. Chính hệ thống này tạo nên không ít bất ngờ và sự chú ý từ giới truyền thông khi danh sách chi tiết được công bố.

Điểm nhấn thú vị lại đến từ hai cái tên không ai ngờ: Khvicha Kvaratskhelia của Gruzia và Scott McTominay của Scotland. Mỗi người nhận được đúng 1 phiếu bầu số một, đến từ phóng viên đại diện quốc gia của họ. Rõ ràng, dù không nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, cả hai vẫn nhận được sự ủng hộ cảm tính.

Ở lá phiếu của nhà báo Ai Cập, Yamal chỉ đứng thứ 9. Trong khi đó, Dembele chưa bao giờ rơi ra ngoài top 5, khẳng định vị thế số một của anh trong mắt giới chuyên môn sau chức vô địch Champions League cùng PSG.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 khép lại với chiến thắng thuyết phục của Ousmane Dembele. Cầu thủ người Pháp giành tới 1.380 điểm, bỏ xa Lamine Yamal (1.089 điểm) và Vitinha (703 điểm). Khoảng cách lên tới 321 điểm giữa Dembele và Yamal cho thấy cuộc đua năm nay ít kịch tính hơn hẳn so với năm 2024, khi Rodri chỉ vượt qua Vinícius với cách biệt sít sao 41 điểm.

Dembele được bầu ở vị trí số một tới 73 lần, trong khi Yamal chỉ có 11 lá phiếu xếp hạng đầu. Vitinha, người đồng đội tại PSG, cũng nhận được 6 phiếu số một, trong khi Salah và Hakimi lần lượt có 4 và 3.