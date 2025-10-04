Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bước ngoặt với Pogba

  • Thứ bảy, 4/10/2025 05:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Huấn luyện viên trưởng của AS Monaco, Adi Hutter, xác nhận tiền vệ Paul Pogba khả năng cao sẽ ra sân trong trận đấu với Angers vào hai tuần nữa.

Monaco nhấn mạnh đội ngũ huấn luyện đang thận trọng trong việc đưa Pogba trở lại sân cỏ

HLV Hutter chia sẻ: "Paul Pogba có thể sẵn sàng cho trận đấu với Angers. Tôi không dám chắc chắn hoàn toàn về khả năng cậu ấy ra sân, nhưng chúng tôi đang cân nhắc tăng dần khối lượng vận động cho cầu thủ. Khả năng CLB sẽ để cậu ấy thi đấu khoảng 15 đến 20 phút trong trận gặp Angers. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra".

Ba tháng sau khi gia nhập AS Monaco, Pogba chưa một lần ra sân cho đội bóng nước Pháp. Song, màn so tài giữa Monaco và Angers ở vòng 8 Ligue 1 vào rạng sáng ngày 19/10 có thể là bước ngoặt lớn cho tiền vệ người Pháp. Phát biểu của HLV Hutter cũng đồng nghĩa Pogba vẫn sẽ ngồi ngoài khi Monaco tiếp đón Nice ở vòng 7 Ligue 1 diễn ra tối 4/10.

Sau khi hết hạn treo giò vào tháng 6/2025, Pogba ký hợp đồng với AS Monaco, đánh dấu nỗ lực hồi sinh sự nghiệp sau quãng thời gian sóng gió. Thế nhưng, gần 3 tháng kể từ khi Ligue 1 2025/26 khởi tranh, người hâm mộ chưa thấy tiền vệ 32 tuổi ra sân. Ban lãnh đạo Monaco nhấn mạnh Pogba cần thời gian. Tiền vệ này cần cải thiện thể lực trước khi có thể trở lại bóng đá đỉnh cao.

Lần gần nhất Pogba ra sân là từ tháng 9/2023. Ở tuổi 32, Pogba ký hợp đồng với đội bóng Ligue 1 theo dạng chuyển nhượng tự do vào đầu mùa hè, nhưng chưa chưa thi đấu trận nào trong giai đoạn giao hữu.

Tường Linh

Pogba Paul Pogba Monaco

  • Paul Pogba

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

