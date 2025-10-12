Máy bay chở đội tuyển Nigeria hạ cánh khẩn cấp giữa trời Angola

Chuyến trở về quê nhà của đội tuyển Nigeria sau trận thắng Lesotho suýt trở thành thảm họa trên không, khi chiếc máy bay chở toàn đội buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Angola do kính buồng lái bị nứt giữa chuyến bay.

Tuyển Nigeria đang chiến đấu để giành vé dự World Cup 2026.

Theo Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF), đội tuyển sử dụng máy bay thuê riêng của hãng ValueJet Airlines, vốn cũng là phương tiện đưa họ sang Nam Phi dự vòng loại World Cup. Sau chiến thắng 2-1 tại Polokwane hôm 10/10, máy bay cất cánh từ Luanda (Angola) - điểm dừng tiếp nhiên liệu - thì sự cố bất ngờ xảy ra chỉ 25 phút sau khi rời đường băng.

Phi công ngay lập tức phát tín hiệu khẩn cấp và quay đầu hạ cánh an toàn về sân bay Luanda, toàn bộ cầu thủ và thành viên đội tuyển đều an toàn tuyệt đối.

NFF xác nhận sự cố khiến lịch trình của “Đại bàng xanh” bị đảo lộn, làm chậm kế hoạch di chuyển đến thành phố Uyo, nơi họ sẽ tiếp đón Benin trong trận vòng loại World Cup 2026 vào ngày 14/10.

Chính phủ Nigeria khẩn trương vào cuộc. Chánh văn phòng Tổng thống, cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Hàng không, đang phối hợp để điều động máy bay khác từ Lagos sang đón đội tuyển tiếp tục hành trình.

Trong danh sách đội hình Nigeria có 5 ngôi sao đang thi đấu tại Premier League, gồm Calvin Bassey, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford) và Tolu Arokodare (Wolves). Ngoài ra, hai chân sút chủ lực Victor Osimhen và Ademola Lookman cũng góp mặt, quyết tâm đưa đội bóng tới kỳ World Cup thứ bảy trong lịch sử.

Hiện Nigeria xếp thứ ba bảng, kém Benin 3 điểm và Nam Phi 1 điểm. Trận đấu sắp tới tại Uyo vì thế có ý nghĩa sống còn trong cuộc đua giành vé trực tiếp đến World Cup.

Một chuyến bay suýt trở thành cơn ác mộng, nhưng may mắn đã mỉm cười với thầy trò HLV Finidi George. Giờ đây, khi khói nguy hiểm đã tan, Nigeria có thể tập trung toàn lực cho nhiệm vụ thật sự - chiến thắng Benin để giữ giấc mơ World Cup bay cao.