Phút thất thần như muốn khóc của HLV Indonesia

  • Chủ nhật, 12/10/2025 07:09 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Tờ Bola mô tả HLV Patrick Kluivert "như muốn khóc, đồng thời nụ cười quen thuộc biến mất" sau khi Indonesia thua Iraq 0-1 ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.

HLV Patrick Kluivert không thể cười sau thất bại.

Sau thất bại 0-1 trước Iraq trên sân King Abdullah Sports City (Jeddah) rạng sáng 12/10, HLV người Hà Lan xuất hiện trong phòng họp báo với gương mặt trầm lặng, đôi mắt đỏ hoe và gần như không thể giấu được nỗi thất vọng.

"Kluivert nói ít. Ông không còn nụ cười rạng rỡ thường thấy, thay vào đó là ánh nhìn mệt mỏi, đôi khi nhíu mày, và một vài khoảnh khắc suýt bật khóc trước ống kính", tờ Bola viết.

Hình ảnh phản ánh rõ áp lực khổng lồ mà huyền thoại Hà Lan phải gánh trên vai, cũng như nỗi đau chung của bóng đá Indonesia sau khi giấc mơ World Cup tan vỡ.

Trận thua chính thức khép lại hành trình của đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Dù nỗ lực hết mình, Jay Idzes cùng các đồng đội không thể tạo nên điều kỳ diệu, khi trước đó cũng thua 2-3 trước Saudi Arabia.

Kluivert tiếp quản ghế nóng từ Shin Tae-yong ở giai đoạn giữa chiến dịch và mang theo niềm hy vọng lớn lao, rằng ông có thể đưa bóng đá Indonesia viết nên chương mới trong lịch sử. Nhưng cuối cùng, giấc mơ World Cup còn quá xa tầm tay.

Trong 8 trận đấu dưới quyền HLV Kluivert, đội tuyển xứ vạn đảo chỉ giành được 3 chiến thắng trước các đối thủ không quá mạnh là Bahrain, Trung Quốc và Đài Bắc Trung Hoa.

Minh Nghi

