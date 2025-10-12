Lý do bóng đá Indonesia thất bại

Tham vọng tạo bất ngờ trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 tan vỡ khi tuyển Indonesia nhận thất bại 0-1 tại King Abdullah Sports City (Jeddah) rạng sáng 12/10.

Ở cấp độ vòng loại cuối World Cup, ranh giới giữa thất bại và thành công rất mong manh.

Dù chiến đấu đầy nỗ lực, thầy trò HLV Patrick Kluivert không thể vượt qua đối thủ có tổ chức và bản lĩnh hơn. Trong thế trận giằng co, Indonesia thực ra đứng vững suốt hơn 70 phút. Tuy nhiên, một khoảnh khắc mất tập trung ở hàng thủ phá hỏng tất cả.

Phút 75, trung vệ Rizky Ridho mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Zidane Iqbal cướp bóng, xộc thẳng vào trung lộ và tung cú sút hiểm hóc hạ gục Maarten Paes. Pha lập công cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ từng được đào tạo tại lò MU khi tạo khác biệt ở khoảnh khắc then chốt.

Ngược lại, đó là bàn thua đến từ lỗi cá nhân thuần túy, phản ánh vấn đề cố hữu của Indonesia. Họ thiếu bản lĩnh trong thời khắc quyết định. Một sai sót nhỏ, nhưng đủ để đánh sập cả thế trận phòng ngự kỷ luật mà đội dày công xây dựng.

So với trận gặp Saudi Arabia, khu trung tuyến của Indonesia gần như bị Iraq bóp nghẹt. Sau khi Iqbal được tung vào ở đầu hiệp hai, Iraq làm chủ hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của Indonesia không thể kiểm soát bóng, chuyền hỏng nhiều, dẫn đến việc đội phải lùi sâu phòng ngự liên tục.

Sự thiếu linh hoạt trong thoát pressing, cùng khả năng hỗ trợ tấn công hạn chế khiến Indonesia không thể tạo ra cơ hội đáng kể nào. Điều đó khiến hàng công, dù có tốc độ và kỹ thuật, vẫn bị cô lập hoàn toàn.

Iraq gần như bịt kín mọi khoảng trống, khiến Indonesia hoàn toàn bất lực.

Iraq cho thấy họ là đội bóng giàu kinh nghiệm và đẳng cấp hơn hẳn, ngay cả khi thiếu vắng chân sút chủ lực Aymen Hussein. Sự tự tin trong cách di chuyển, bình tĩnh trong kiểm soát nhịp độ và khả năng chuyển đổi trạng thái mạch lạc giúp họ làm chủ trận đấu.

Hệ thống phòng ngự của Iraq vận hành cực kỳ chắc chắn. Bộ đôi trung vệ Zaid Tahseen và Manaf Younis liên tục hoán đổi vị trí, bọc lót ăn ý, giữ vững cự ly và ngăn chặn hầu hết pha xâm nhập của Indonesia. Hai hậu vệ biên Hussein Ali và Mirkhas Doski phòng ngự kỷ luật và còn tích cực dâng cao hỗ trợ tấn công, tạo nên sự cân bằng và chiều sâu cho toàn đội.

Nhờ thế, Iraq gần như bịt kín mọi khoảng trống, khiến Indonesia không thể triển khai các pha phản công tốc độ vốn là điểm mạnh. Iraq phát huy hiệu quả lối đá tập thể, tận dụng tối đa cơ hội phản công để tung đòn kết liễu đối thủ.

Trong khi đó, Indonesia lại bộc lộ tâm lý căng cứng. Nhiều cầu thủ chuyền vội, xử lý thiếu dứt khoát, đặc biệt trong những pha phản công hiếm hoi. Ở cấp độ vòng loại cuối World Cup, những chi tiết nhỏ ấy là ranh giới giữa thất bại và thành công.

Thất bại 0-1 trước Iraq phản ánh thực tế khắc nghiệt về chênh lệch trình độ, bản lĩnh và kinh nghiệm. Dù nỗ lực không ngừng, Indonesia cần thêm thời gian, sự ổn định và bản lĩnh thi đấu nếu muốn mơ đến tấm vé World Cup trong tương lai gần.