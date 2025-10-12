Tuyển thủ Indonesia khóc nức nở

Tiền vệ Thom Haye bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ma Ning trong trận đấu với Iraq. Ống kính truyền hình bắt trọn khoảnh khắc anh gục xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, không thể kìm nén cảm xúc.

Tiền vệ Thom Haye rơi nước mắt.

Rạng sáng 12/10, Indonesia nhận thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026, qua đó chính thức khép lại giấc mơ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Ma Ning vang lên, bầu không khí trên sân như chùng xuống. Các cầu thủ xứ vạn đảo đổ gục trong nỗi thất vọng tột cùng.

Tiền vệ Thom Haye là hình ảnh tiêu biểu cho nỗi đau ấy. Anh bật khóc nức nở ngay trên sân, khiến đồng đội phải chạy tới an ủi. Đội trưởng Jay Idzes nhanh chóng đến ôm lấy Haye, trong khi các cầu thủ Iraq, trong đó có Ali Jasim, cũng thể hiện tinh thần thể thao đáng trân trọng khi nhẹ nhàng động viên đối thủ.

Haye, người đá chính từ đầu, đã trải qua 90 phút khó khăn trước hàng tiền vệ kỷ luật và giàu thể lực của Iraq. Ở tuyến trên, cầu thủ trẻ Miliano Jonathans – tài năng của FC Utrecht – cúi gằm, dùng áo đấu che kín khuôn mặt để giấu đi nỗi buồn. Tiền đạo Ole Romeny ngồi thẫn thờ trên mặt cỏ, còn hậu vệ Kevin Diks lặng lẽ cúi đầu giữa sân, không nói nên lời.

Hai trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia và Iraq khiến Indonesia xếp cuối bảng B, chính thức dừng bước ở vòng loại thứ tư khu vực châu Á. Giấc mơ World Cup 2026 tan vỡ, nhưng những giọt nước mắt của Thom Haye và đồng đội cũng là minh chứng cho khát vọng và niềm tự hào mà họ đã cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo.