Tương lai HLV Kluivert sẽ ra sao?

Indonesia tan mộng World Cup 2026 sau thất bại trước Iraq, còn tương lai của HLV Patrick Kluivert phủ bóng hoài nghi.

HLV Kluivert không thể giúp bóng đá Indonesia dự World Cup 2026.

Giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia chính thức khép lại sau thất bại 0-1 trước Iraq rạng sáng 12/10 tại sân King Abdullah Sports City. Bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76 dập tắt hy vọng mong manh của thầy trò Patrick Kluivert trong hành trình vòng loại khu vực châu Á.

Trước đó, Indonesia cũng gục ngã 2-3 trước Saudi Arabia, khiến họ không còn cơ hội đi tiếp ở vòng loại thứ tư. Hai trận thua liên tiếp khiến làn sóng thất vọng lan rộng trong giới hâm mộ, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội với hashtag #KluivertOut, nhanh chóng leo lên top xu hướng trên Twitter (X).

Trước câu hỏi về tương lai, HLV Patrick Kluivert thẳng thắn thừa nhận ông chưa có kế hoạch cụ thể. “Hiện chưa có bất kỳ định hướng rõ ràng nào. Chúng ta cần bình tĩnh nhìn lại toàn bộ quá trình, rồi mới đưa ra quyết định. Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa biết điều gì sẽ xảy ra”, nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ trên aawsat.com.

Kể từ khi nhậm chức, Kluivert dẫn dắt đội tuyển Indonesia qua 8 trận đấu, với thành tích 3 thắng, 1 hòa và 4 thua - tỷ lệ thắng đạt khoảng 37,5%. Dù từng mang đến hy vọng về một Indonesia hiện đại và kỷ luật hơn, chuỗi kết quả thất vọng tại vòng loại World Cup đang khiến triều đại của ông đứng trước dấu hỏi lớn.

Khi giấc mơ World Cup khép lại, điều người hâm mộ chờ đợi lúc này không chỉ là câu trả lời về tương lai của Kluivert, mà còn là hướng đi mới cho bóng đá Indonesia sau một chiến dịch đầy tiếc nuối.