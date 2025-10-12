Indonesia đã sai với Kluivert

Rạng sáng 12/10, trên sân trung lập, đội tuyển Indonesia chính thức khép lại hành trình vòng loại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Iraq.

Bước ngoặt trong chiến dịch của Indonesia là dùng Kluivert.

Bàn thắng duy nhất của Zidane Iqbal ở phút 76 dập tắt mọi hy vọng mong manh của “Garuda”. Trận thua ấy không chỉ là kết quả của một cuộc so tài, mà là dấu chấm hết cho cả một dự án đầy tham vọng - kế hoạch “Hà Lan hóa” đội tuyển Indonesia, được chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir khởi xướng và bảo trợ.

Phá sản một chiến dịch

Trong hai năm qua, PSSI đầu tư mạnh mẽ chưa từng có để đưa đội tuyển tiến gần hơn với đẳng cấp thế giới. Erick Thohir, người từng giữ chức Chủ tịch CLB Inter Milan và là một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn, tin rằng “Hà Lan hóa đội hình" - sẽ giúp Indonesia thay đổi vận mệnh. Và thực tế, chiến dịch vòng loại World Cup 2026 giúp đội bóng xứ vạn đảo chơi lên chân để lần đầu vượt giai đoạn 2, chơi khá tốt ở giai đoạn 3.

Thế nhưng, trong niềm vui thành quả "Hà Lan hóa", ông Thohir nhận ra chỉ đổi "làn da sau lớp áo", Indonesia chỉ vẫn chưa thể phát huy năng lực tốt nhất của "người khổng lồ" mà bản thân đầu tư. Vậy là ông thay luôn cái đầu của người khổng lồ - tức là sa thải Shin Tae-Yong - và bổ nhiệm Patrick Kluivert.

Việc đồng bộ Hà Lan từ ban huấn luyện đến đội hình hóa ra không đem lại phép màu. Ở giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026, Indonesia không giành được 2 vị trí dẫn đầu để giành vé đến vòng chung kết mà phải bước vào giai đoạn 4.

Kluivert không phải là HLV đủ sức nâng tầm Indonesia.

Hai thất bại liên tiếp ở giai đoạn này (thua 2-3 trước Saudi Arabia và 0-1 trước Iraq) khiến “Garuda” tan mộng. Cánh cửa đến World Cup 2026 chính thức khép lại. Tất cả nỗ lực đầu tư, kế hoạch dài hạn, thậm chí cả chiến lược “Hà Lan hóa” đội tuyển giờ chỉ còn là đề tài tranh cãi trong dư luận.

Trên mạng xã hội, làn sóng phẫn nộ của người hâm mộ Indonesia lan rộng. Nhiều người chỉ trích HLV Patrick Kluivert và thậm chí cả Chủ tịch Thohir cũng bị vạ lây.

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ông Thohir buộc phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, vị chủ tịch gửi lời cảm ơn tới cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ đồng hành cùng đội tuyển, đồng thời thừa nhận “đây là thất bại đáng tiếc sau một hành trình lịch sử”.

Nhưng lời xin lỗi ấy không thể xoa dịu sự thất vọng của công chúng, bởi giấc mơ World Cup - thứ mà Indonesia đã nuôi dưỡng suốt nhiều thập kỷ - lại tan biến ngay khi họ tưởng như thiên đường trước mắt.

Patrick Kluivert có phải đáp án đúng

Nếu chỉ nhìn vào thống kê, Indonesia thực ra không thi đấu tệ. Trước Iraq, họ kiểm soát bóng tốt, dứt điểm nhiều hơn, tạo ra bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,7 trong khi Iraq chỉ là 0,27. và chỉ thua vì một thoáng mất tập trung. Tuy nhiên, thua vẫn là thua và phải có người chịu trách nhiệm.

Nguyên nhân nằm ở chính Patrick Kluivert - người được PSSI kỳ vọng trở thành “cầu nối hoàn hảo” giữa các cầu thủ nhập tịch Hà Lan và phần còn lại của đội tuyển. Cựu tiền đạo Barcelona có danh tiếng lẫy lừng thời còn thi đấu nhưng trên cương vị huấn luyện viên, Kluivert chỉ là một cái tên non kinh nghiệm. Trước khi tới Indonesia, ông chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào và cũng chưa có thành tích huấn luyện đáng kể. Đây có thể chính là nước đi sai lầm nhất trong cả ván cờ của PSSI.

PSSI tin rằng chỉ người Hà Lan mới hiểu được tư duy cầu thủ Hà Lan - những người sinh ra, lớn lên và được đào tạo trong hệ thống bóng đá châu Âu - để tạo nên một tập thể thống nhất. PSSI cũng thấy tuyển Hàn Quốc từng được nâng tầm bởi những HLV Hà Lan như Guus Hiddink, Dick Advocaat hay Pim Veerbek. Vậy thì tại sao phải dùng HLV Hàn Quốc mà không dùng luôn HLV Hà Lan cho nhanh.

Iraq kết thúc giấc mơ Indonesia phũ phàng.

Nhưng thực tế cho thấy họ đánh cược sai. Guus Hiddink, Dick Advocaat hay Pim Veerbek từng thành danh và tích lũy rất nhiều kinh nghiệm trước khi tới Hàn Quốc. Còn Kluivert không có chút gì giống các tiền bối và không đủ năng lực chiến thuật để nâng tầm đội bóng.

Indonesia dưới thời ông giống như một gã khổng lồ có cơ bắp nhưng bộ não nhỏ - mạnh mẽ về thể hình, tốc độ và năng lượng, nhưng lại thiếu tư duy chiến thuật, thiếu sự linh hoạt trong lối chơi và gần như không có bản sắc. Trong tám trận đấu dưới thời Kluivert, Indonesia chỉ thắng ba, hòa một và thua bốn - con số quá khiêm tốn so với kỳ vọng.

So sánh với người tiền nhiệm Shin Tae-yong, sự khác biệt càng trở nên rõ rệt. Dưới thời HLV người Hàn Quốc, Indonesia chơi kỷ luật, chắc chắn và có bản lĩnh trước các đối thủ mạnh. HLV Shin hiểu rõ bóng đá châu Á, biết cách liệu cơm gắp mắm. Trong khi đó, Kluivert lại cố gắng áp dụng triết lý châu Âu trong một tập thể gồm nhiều cá nhân rời rạc.

Sự non nớt đó thể hiện qua việc Indonesia của Kluivert thua 1-5 trước Australia trong khi Indonesia của HLV Shin trước đó hòa không bàn thắng trước cùng đối thủ. Indonesia của HLV Shin từng thắng Saudi Arabia 2-0 và hòa 1-1 tại giai đoạn 3 nhưng Indonesia của Kluivert lại thua 2-3 khi tái đấu ở giai đoạn 4.

Patrick Kluivert có thể là biểu tượng đẹp đưa bóng đá Indonesia ra truyền thông quốc tế, nhưng ông không phải là người có thực lực dẫn dắt Indonesia tới World Cup. Đội bóng “xứ vạn đảo” cần một bộ não chiến lược chứ không phải một gương mặt hào nhoáng lấp lánh đầy ảo ảnh.