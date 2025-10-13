Tuyển Indonesia chưa hết sốc

Nhiều tuyển thủ Indonesia bật khóc trong phòng thay đồ sau thất bại 0-1 trước Iraq ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 hôm 12/10.

Cầu thủ Indonesia thất vọng khi mất vé dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trận đấu với Iraq khép lại với tỷ số 0-1, đồng nghĩa ước mơ giành vé đến World Cup 2026 của Indonesia chính thức chấm dứt. Ngay trên sân, nhiều cầu thủ Indonesia đổ gục, thậm chí bật khóc nức nở, tạo nên bầu không khí ảm đạm.

Các cầu thủ dường như vẫn chưa chấp nhận được thực tế, khi nỗi thất vọng còn kéo dài đến tận phòng thay đồ. Theo Kompas, một số tuyển thủ ngồi bệt trên ghế, tay che mặt, mắt đỏ hoe. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vài tuyển thủ.

Ngay cả khi ban huấn luyện và nhân viên của đội tuyển bước vào, bầu không khí nặng nề ấy cũng không được cải thiện.

Cầu thủ Indonesia đổ gục sau thất bại. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ trong và ngoài Indonesia cảm thấy xót xa. Nhiều CĐV để lại lời an ủi, đồng thời kỳ vọng đội tuyển sẽ duy trì tinh thần chiến đấu ở những giải đấu lớn sắp tới.

Tuy nhiên, bên cạnh sự cảm thông, người hâm mộ cũng đồng loạt kêu gọi sa thải HLV Patrick Kluivert cùng dàn cộng sự đến từ Hà Lan. Thống kê trong ngày 12/10 cho thấy, chỉ trong vài giờ sau trận đấu đã có hơn 30.000 bài đăng sử dụng hashtag #KluivertOut, đủ để đưa cụm từ này trở thành xu hướng số một tại Indonesia.

Tính đến nay, HLV Kluivert dẫn dắt Indonesia qua 8 trận, nhưng thành tích chỉ là 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại. Kết quả nghèo nàn này càng củng cố thêm làn sóng phản đối dữ dội từ phía người hâm mộ.

