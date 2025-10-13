Tuyển Philippines gây tranh cãi lớn

Dù thể hiện phong độ tốt và có khả năng sẽ giành quyền vượt qua vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Philippines vẫn khiến người hâm mộ tranh cãi.

Philippines nổi tiếng với chính sách nhập tịch.

Ở bảng A vòng loại Asian Cup 2027, Philippines giữ ngôi đầu bảng sau chiến thắng 4-1 trước Timor Leste hôm 9/10. Với chiến thắng này, Philippines có 7 điểm, bằng điểm với đội nhì bảng Tajikistan, nhưng đại diện Đông Nam Á xếp trên nhờ hơn đối thủ chỉ số phụ.

Điều đáng nói, trong danh sách 24 cầu thủ Philippines tham dự vòng loại AFC Asian Cup 2027 tháng này, huấn luyện viên trưởng Carles Cuadrat không gọi bất kỳ một cầu thủ nào đang chơi ở giải đấu nội địa. Thậm chí, đội bóng này cũng chỉ triệu tập vỏn vẹn 3 tài năng từng được đào tạo trong nước. Đây là điều hiếm có với một đội tuyển châu Á. Ngay cả Indonesia cũng triệu tập vài cầu thủ đang đá trong nước ở danh sách 24 cái tên.

Việc tuyển Philippines hiện tại không có ai đang thi đấu trong nước gây ra bàn tán và phản ứng từ người hâm mộ. Một số ý kiến ủng hộ, cho rằng đây là cách thực tế để họ cạnh tranh: "Chúng tôi đã làm vậy hơn 15 năm rồi. Philippines không phải là quốc gia bóng đá, nhưng có nhiều cầu thủ sống ở nước ngoài sẵn sàng cống hiến", một fan viết.

Cũng có ý kiến lo ngại về sự phát triển bóng đá nội địa: "Điều này có thể làm suy yếu giải đấu trong nước, nhưng với chất lượng hiện tại, đây có lẽ là lựa chọn duy nhất".

Tờ Manila Times cho rằng thực trạng hiện tại của đội tuyển có thể làm nản lòng thế hệ trẻ nội địa và làm suy yếu PFL, vốn đang cố gắng chuyên nghiệp hóa. "Nếu không có cơ hội lên tuyển, ai sẽ đầu tư vào đào tạo địa phương?", trang tin Philippines bình luận.