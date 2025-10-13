Đội châu Âu cần thua đậm để mong dự World Cup

Tuyển San Marino, một trong những đội bóng nhỏ bé nhất thế giới, đang đối mặt với kịch bản kỳ lạ: họ cần thua đậm trước Romania để nuôi hy vọng dự World Cup 2026.

San Marino rơi vào tình thế buộc phải thua Romania.

Rạng sáng 13/10, việc Romania bất ngờ hạ Áo 1-0 khiến cục diện bảng H vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu trở nên khó lường.

Romania (10 điểm) chỉ còn kém đội đứng thứ hai, Bosnia và Herzegovina, 3 điểm trên bảng xếp hạng. Nếu Romania thắng chính đối thủ ở lượt trận vào ngày 16/11 tới, họ sẽ san bằng điểm số với Bosnia và Herzegovina.

Điều này khiến hiệu số bàn thắng-bại giữa hai đội trở thành yếu tố tiên quyết. Vì thế, trận đấu giữa Romania và San Marino vào ngày 21/11 có thể là bước ngoặt. Theo AS, San Marino phải thua Romania thật đậm để giúp đối thủ chiếm suất thứ hai của bảng đấu, qua đó giành vé dự vòng play-off.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, các đội bóng có thể giành vé dự vòng play-off thông qua hai con đường, một là vị trí nhì bảng và hai là thành tích tại UEFA Nations League. Nếu các đội dẫn đầu bảng ở Nations League như Romania kết thúc ở vị trí top 2 trong bảng đấu vòng loại World Cup (WCQ), họ sẽ giành vé play-off trực tiếp với tư cách á quân, qua đó nhường suất play-off từ UNL này cho các đội có thứ hạng thấp hơn như San Marino.

Cục diện hiện tại của bảng H.

Nếu Romania vượt qua Bosnia & Herzegovina để giành vị trí thứ 2 ở bảng H vòng loại World Cup (dựa trên điểm số hoặc hiệu số bàn thắng bại), họ sẽ chiếm suất play-off với tư cách á quân. Điều này đồng nghĩa với việc suất play-off từ UNL mà Romania để lại sẽ thuộc về San Marino, đội dẫn đầu bảng Nations League của mình.

Điều này dẫn đến một tình huống bất thường: San Marino, đối thủ của Romania ở lượt trận cuối, sẽ có lợi nếu thua đậm trước Romania. Một trận thua với cách biệt lớn sẽ giúp Romania tăng hiệu số bàn thắng, qua đó tăng khả năng giành vị trí thứ 2 trong bảng H, và gián tiếp mở ra cơ hội cho San Marino giành suất play-off World Cup 2026 thông qua con đường UNL.

Tình huống này đã làm dấy lên những ý kiến chỉ trích về thể thức thi đấu hiện tại của UEFA. Một định dạng khuyến khích một đội bóng cố tình thua để đạt được mục tiêu lớn hơn rõ ràng là bất hợp lý và đi ngược lại tinh thần fair-play của bóng đá.