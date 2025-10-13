Điều kiện để HLV Shin Tae-yong trở lại Indonesia

Tương lai của đội tuyển Indonesia sau thất bại tại vòng loại World Cup 2026 đang trở thành chủ đề gây tranh luận.

HLV Shin Tae-yong được nhắm thay Patrick Kluivert.

Trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) cân nhắc các phương án thay đổi nhân sự, HLV Shin Tae-yong - người từng dẫn dắt “Garuda” trước đây - được xem là giải pháp lý tưởng nếu Patrick Kluivert bị sa thải.

Hồi tháng 9, tờ Bola cho biết chiến lược gia Hàn Quốc bày tỏ sự sẵn sàng quay trở lại với đội tuyển U23 lẫn đội tuyển quốc gia Indonesia, nhưng đi kèm với một điều kiện đặc biệt. Thông qua phiên dịch Jeong Seok-seo, ông Shin khẳng định rằng PSSI cần trao cho ông toàn quyền quyết định chuyên môn nếu đôi bên tái hợp.

Ông Shin yêu cầu được toàn quyền trong việc lựa chọn cầu thủ, xây dựng quỹ thời gian tập luyện, sắp xếp lịch trình huấn luyện và đặc biệt là quyền lựa chọn đội ngũ trợ lý theo ý muốn. Nhà cầm quân 53 tuổi nhấn mạnh, chỉ khi có đủ thẩm quyền này, ông mới có thể thực hiện trọn vẹn tầm nhìn chiến lược nhằm đưa bóng đá Indonesia phát triển lâu dài.

HLV Shin có thể tái xuất Indonesia. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của HLV Shin nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trong cộng đồng bóng đá Indonesia. Nhiều người hâm mộ cho rằng những yêu cầu trên hoàn toàn hợp lý đối với một HLV trưởng, bởi nó phản ánh sự độc lập cần thiết để triển khai kế hoạch chiến thuật.

Trong 14 trận vòng loại World Cup 2026 (từ vòng 1 đến trước khi đón làn sóng cầu thủ nhập tịch), HLV Shin giúp Indonesia đạt tỷ lệ thắng 42,9% với 6 trận thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại.

Dưới triều đại chiến lược gia người Hàn Quốc, đội bóng xứ vạn đảo chơi thực dụng nhưng chặt chẽ. “Garuda” ghi được 26 bàn và để lọt lưới 17 bàn, hiệu suất tốt hơn hẳn so với người kế nhiệm Kluivert.

Sau khi bị Ulsan Hyundai chấm dứt hợp đồng, HLV Shin đang tìm bến đỗ mới. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình đàm phán hợp đồng nếu PSSI chọn tái hợp HLV người Hàn Quốc.

Cổ động viên Indonesia gọi tên HLV Shin Tae-yong Rạng sáng 12/10, người hâm mộ Indonesia đồng thanh hô tên HLV Shin Tae-yong sau thất bại 0-1 trước Iraq thuộc vòng loại World Cup 2026.