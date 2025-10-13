Kluivert thất bại toàn diện cùng Indonesia

Thất bại tại vòng loại 4 World Cup 2026 của đội tuyển Indonesia có thể tạo ra thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện ở quốc gia này.

Ban huấn luyện Indonesia bị chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Patrick Kluivert, “Garuda” để thua 2-3 trước Saudi Arabia và tiếp tục gục ngã 0-1 trước Iraq. Kết quả này khiến Indonesia xếp cuối bảng B với chỉ 2 trận toàn thua, đồng nghĩa không còn cơ hội đi tiếp.

Sự thất vọng bao trùm bóng đá Indonesia và ngay cả giới truyền thông Hà Lan cũng lên tiếng phê phán. Bình luận viên kỳ cựu Valentijn Driessen của tờ De Telegraaf cho rằng Indonesia “thất bại toàn diện” bất chấp có sự hiện diện lớn từ những nhân sự Hà Lan trong ban huấn luyện.

“Một kết quả nghèo nàn trước đối thủ yếu hơn. Ngày phán xét chắc chắn sẽ đến, và ban huấn luyện người Hà Lan ở Jakarta có khả năng cao bị sa thải vì không phù hợp", Driessen viết.

Kluivert không thể giúp Indonesia giành vé dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh Kluivert, đội ngũ hỗ trợ gồm trợ lý Alex Pastoor, Denny Landzaat, cố vấn Jordi Cruyff và chuyên gia phát triển đội bóng Regi Blinker đều là những gương mặt đến từ Hà Lan. Với sự góp sức này, kỳ vọng đặt vào Indonesia là sẽ tiến xa, thậm chí giành quyền góp mặt ở VCK World Cup. Tuy nhiên, hai trận thua liên tiếp dập tắt hy vọng đó.

Ông Driessen thậm chí còn cho rằng các đối thủ của Indonesia tại vòng loại này không hề quá mạnh, nhưng màn trình diễn của thầy trò Kluivert lại nhạt nhòa. Thành tích này có thể đánh đổi chiếc ghế HLV trưởng của Kluivert.

“Dù có một tập thể cầu thủ gốc Hà Lan cùng ban huấn luyện dày dạn kinh nghiệm châu Âu, Indonesia vẫn bị loại bởi Iraq. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thất bại", Driessen nhận định.

Thất bại này không chỉ khép lại giấc mơ World Cup 2026, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về định hướng phát triển lâu dài của bóng đá Indonesia dưới quyền những chuyên gia đến từ Hà Lan.

Chiến thắng nghẹt thở của U23 Indonesia trước Thái Lan Đêm 25/7, Indonesia hòa Thái Lan 1-1 trong 120 phút, sau đó thắng 7-6 ở loạt luân lưu bán kết giải Đông Nam Á.