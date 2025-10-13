Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ảnh bikini táo bạo của con gái huyền thoại Chelsea

  • Thứ hai, 13/10/2025 07:11 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Jade Leboeuf, con gái cựu tiền vệ Chelsea Frank Labouef, mới đây khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ loạt ảnh bikini trên trang cá nhân từ kỳ nghỉ tại Mauritius.

Con gai Frank Leboeuf anh 1

Hình ảnh gây chú ý của con gái Frank Leboeuf.

Không chỉ thu hút người hâm mộ, Jade còn khiến ông xã Stephane Rodrigues "chết đứng" vì vẻ gợi cảm. Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, Stephane hài hước bình luận: "Ngừng mọi thứ, tôi chết tại chỗ khi thấy ảnh vợ và tan chảy ngay lập tức". Jade đáp lại đầy ngọt ngào: "Em yêu anh".

Cặp đôi kết hôn từ năm 2018 và trải qua 9 năm bên nhau, dù đầu năm nay từng gặp trục trặc tình cảm. Jade từng thông báo tạm dừng mối quan hệ, kèm theo bức ảnh cưới đen trắng và nhấn mạnh: "Tình yêu, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau luôn là ưu tiên để duy trì mối quan hệ gia đình hòa hợp".

Là con gái đầu lòng của huyền thoại bóng đá Pháp và người vợ đầu tiên Beatrice, từ khi sinh ra Jade thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông. Mỹ nhân 34 tuổi tốt nghiệp Đại học California tại Los Angeles. Sau đó tiếp tục dành 2 năm tham gia các lớp học diễn xuất tại Viện Điện ảnh và Nhà hát Lee Strasberg.

Vậy nên ngoài việc làm người mẫu, người đẹp 9X còn tham gia đóng phim và kịch. Trang cá nhân của Jade thu hút đến hơn 300.000 người theo dõi. Cô nàng theo đuổi phong cách thời trang táo bạo và giải thích rằng đây là cách cô khuyến khích bảo vệ môi trường.

Trong khi đó Frank Leboeuf là ngôi sao của Chelsea khi cùng với "The Blues" giành UEFA Cup, hai FA Cup và League Cup. Trong sự nghiệp quốc tế, Leboeuf vô địch World Cup 1998, Euro 2000 cùng tuyển Pháp.

Diego Costa gây hấn ở trận giao hữu

Cái tên Diego Costa lại trở thành tâm điểm chú ý trong đấu từ thiện giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại sân Stamford Bridge đêm 11/10.

33:1999 hôm qua

Chelsea hét giá kỷ lục cho Enzo Fernandez

"The Blues" chỉ để tiền vệ trụ cột rời đi nếu nhận khoản phí chuyển nhượng chưa từng có trong lịch sử sân Stamford Bridge.

06:34 11/10/2025

Liverpool, Chelsea mua cả thế giới, trừ người họ thực sự cần

Hai “ông lớn” Premier League tiêu hơn 700 triệu bảng trong mùa hè 2025, nhưng bước vào cuộc đại chiến tại Stamford Bridge, cả Chelsea lẫn Liverpool đều mang theo cùng một nỗi ám ảnh: không có một trung vệ đẳng cấp để tin cậy.

16:00 5/10/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Con gái Frank Leboeuf Frank Leboeuf bikini Jade Leboeuf

    Đọc tiếp

    Chuyen gi dang xay ra voi Endrick? hinh anh

    Chuyện gì đang xảy ra với Endrick?

    1 giờ trước 16:00 13/10/2025

    0

    Được kỳ vọng trở thành viên ngọc mới của Real Madrid, Endrick đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất kể từ khi đặt chân tới Santiago Bernabeu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý