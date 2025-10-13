Ảnh bikini táo bạo của con gái huyền thoại Chelsea

Jade Leboeuf, con gái cựu tiền vệ Chelsea Frank Labouef, mới đây khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ loạt ảnh bikini trên trang cá nhân từ kỳ nghỉ tại Mauritius.

Hình ảnh gây chú ý của con gái Frank Leboeuf.

Không chỉ thu hút người hâm mộ, Jade còn khiến ông xã Stephane Rodrigues "chết đứng" vì vẻ gợi cảm. Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, Stephane hài hước bình luận: "Ngừng mọi thứ, tôi chết tại chỗ khi thấy ảnh vợ và tan chảy ngay lập tức". Jade đáp lại đầy ngọt ngào: "Em yêu anh".

Cặp đôi kết hôn từ năm 2018 và trải qua 9 năm bên nhau, dù đầu năm nay từng gặp trục trặc tình cảm. Jade từng thông báo tạm dừng mối quan hệ, kèm theo bức ảnh cưới đen trắng và nhấn mạnh: "Tình yêu, sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau luôn là ưu tiên để duy trì mối quan hệ gia đình hòa hợp".

Là con gái đầu lòng của huyền thoại bóng đá Pháp và người vợ đầu tiên Beatrice, từ khi sinh ra Jade thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông. Mỹ nhân 34 tuổi tốt nghiệp Đại học California tại Los Angeles. Sau đó tiếp tục dành 2 năm tham gia các lớp học diễn xuất tại Viện Điện ảnh và Nhà hát Lee Strasberg.

Vậy nên ngoài việc làm người mẫu, người đẹp 9X còn tham gia đóng phim và kịch. Trang cá nhân của Jade thu hút đến hơn 300.000 người theo dõi. Cô nàng theo đuổi phong cách thời trang táo bạo và giải thích rằng đây là cách cô khuyến khích bảo vệ môi trường.

Trong khi đó Frank Leboeuf là ngôi sao của Chelsea khi cùng với "The Blues" giành UEFA Cup, hai FA Cup và League Cup. Trong sự nghiệp quốc tế, Leboeuf vô địch World Cup 1998, Euro 2000 cùng tuyển Pháp.