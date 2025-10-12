Diego Costa gây hấn ở trận giao hữu

Cái tên Diego Costa lại trở thành tâm điểm chú ý trong đấu từ thiện giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại sân Stamford Bridge đêm 11/10.

Skrtel nổi nóng với Costa sau khi bị trả đũa.

Vốn nổi tiếng với phong cách thi đấu quyết liệt, Costa tiếp tục thể hiện cá tính "nóng như lửa" dù chỉ là trận cầu giao hữu. Ngay trong hiệp một, cựu tiền đạo người Tây Ban Nha va chạm với trung vệ Martin Skrtel bên phía Liverpool. Sau một pha tranh chấp, Costa lập tức đứng dậy và lao đến đối đầu trực diện với đối thủ.

Trọng tài kịp can thiệp để hạ nhiệt tình huống, nhưng chỉ ít phút sau, Costa đáp trả bằng pha vào bóng phía sau khiến Skrtel ngã sõng soài. Anh phải nhận thẻ vàng, trong khi cuộc khẩu chiến giữa hai người tiếp diễn. Bình luận viên thậm chí thốt lên: "Miễn là họ không đi quá giới hạn, tôi cũng chẳng thấy phiền".

Đây không phải lần đầu hai Costa và Skrtel đụng độ trên sân cỏ. Năm 2015, trong trận Chelsea thua Liverpool 1-3 tại Premier League, Costa từng thoát thẻ đỏ sau khi giẫm lên chân Skrtel. Và lần tái ngộ năm nay dường như khiến những ký ức ấy sống lại. Sau trận, Costa và Skrtel được nhìn thấy vui vẻ chụp hình với nhau.

Skrtel, Costa nhanh chóng làm hòa sau trận.

Không chỉ Skrtel, Costa còn có lời qua tiếng lại với một cầu thủ khác sau pha va chạm khác. Dù chỉ là trận đấu nhằm gây quỹ cho Chelsea Foundation và Chelsea Players’ Trust, cựu tiền đạo 37 tuổi vẫn thi đấu với tinh thần rực lửa như thời đỉnh cao.

Người hâm mộ nhanh chóng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Một tài khoản viết: "Diego Costa vẫn là Diego Costa. Anh ấy không biết thế nào là trận giao hữu". Một người khác bình luận: "Như thể năm 2015 vừa quay lại, Costa và Skrtel lại lao vào nhau".

Trong quá khứ, Costa là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất Premier League, góp công lớn giúp Chelsea vô địch mùa 2014/15 và 2016/17 cùng Cúp Liên đoàn 2015.

Anh cũng có ba giai đoạn khoác áo Atletico Madrid và từng trở lại Anh chơi cho Wolves năm 2022, trước khi kết thúc hợp đồng với Gremio (Brazil) vào năm 2024. Hiện tại, Costa là cầu thủ tự do.

Trở lại với trận đấu giao hữu, Ryan Babel ghi bàn thắng duy nhất giúp đội huyền thoại Liverpool thắng đội huyền thoại Chelsea 1-0.

'Gã điên' Diego Costa Diego Costa tái hiện hình ảnh 'gã điên' khi tham gia trận giao hữu giữa các huyền thoại Chelsea và Liverpool tại Stamford Bridge đêm 11/10.