Aston Villa đua vô địch không phải lời nói suông

Sau chiến thắng ngược dòng 2-1 ngay tại Stamford Bridge, Aston Villa không chỉ kéo dài chuỗi thắng kỷ lục mà còn buộc cả Premier League phải nhìn họ bằng con mắt khác.

Aston Villa đang bay cao tại Premier League.

Có những thời khắc trong mùa giải, mọi thứ thay đổi chỉ bằng một cú hích. Với Aston Villa, cú hích đó đến sau 5 vòng đầu không thắng, khi họ chìm ở vị trí thứ 18.

Kể từ vòng 6, Villa là đội giành nhiều điểm nhất giải. Con số 11 chiến thắng liên tiếp không chỉ là kỷ lục CLB, mà còn là lời khẳng định rằng chuỗi phong độ này không phải tai nạn.

Từ khủng hoảng đến kỷ lục: Villa đã lột xác thế nào?

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea thuộc vòng 18 Premier League rạng sáng 28/12 là minh chứng rõ nhất. Bị dẫn bàn, chơi bế tắc suốt gần một giờ, Villa tưởng như sẽ trượt khỏi đường ray.

Nhưng Unai Emery không hoảng loạn. Ông thay cùng lúc ba cái tên, trong đó có Ollie Watkins, người từng bị gạt khỏi đội hình chính vì phong độ phập phù.

Chỉ bốn phút sau, Watkins gỡ hòa. Sáu phút trước khi hết giờ, anh đánh đầu ấn định chiến thắng. Câu chuyện ấy gói gọn triết lý của Emery: chuẩn bị kỹ, ra đòn đúng lúc, không bao giờ chấp nhận buông xuôi.

Villa không còn là đội bóng chờ thời. Họ chủ động kiểm soát nhịp trận đấu, biết khi nào cần tăng tốc, lúc nào nên co lại. Điều đó chỉ có thể đến từ một cấu trúc chiến thuật ổn định và niềm tin tuyệt đối vào hệ thống.

Aston Villa vừa đánh bại Chelsea, đối thủ đang đua vô địch mùa này.

Unai Emery không nói về chức vô địch. Ông chỉ nhắc rằng Villa đang đứng thứ ba, sau Arsenal và Man City. Nhưng cách nhà cầm quân này từ chối mới là thứ đáng nói. Đó không phải né tránh, mà là kiểm soát áp lực.

Emery hiểu rõ Premier League khắc nghiệt thế nào. Đội hình Villa không dày như Arsenal, càng không thể so với Man City. Nhưng ông biến điểm yếu ấy thành động lực. Thay vì dàn trải lực lượng, ông xây dựng một nhóm nòng cốt với vai trò rõ ràng, kỷ luật cao và niềm tin tuyệt đối vào kế hoạch.

Điều khiến Villa khác biệt không nằm ở số sao, mà ở cách họ phản ứng khi bị đẩy vào thế khó. Trước Chelsea, trước đó là những trận thắng sít sao, họ đều cho thấy cùng một bản lĩnh: không hoảng loạn, không vỡ trận, không tự nghi ngờ.

Watkins là ví dụ tiêu biểu. Một tiền đạo 29 tuổi, mới có 3 bàn trước vòng đấu này, nhưng không hề tỏ thái độ khi phải dự bị. Khi được gọi tên, anh vào sân với năng lượng như thể vừa được giải phóng. Đó là sản phẩm của một môi trường lành mạnh, nơi cầu thủ tin rằng cơ hội luôn đến với người sẵn sàng nhất.

Emery từng đưa Villa chạm ngưỡng Champions League. Giờ ông đưa họ tiến sát ngôi đầu. Khoảng cách ba điểm với Arsenal không phải là giấc mơ viển vông. Đó là thành quả của một quá trình dài hơi, nơi từng chi tiết nhỏ được chăm chút.

Ở Emirates, Villa sẽ biết mình là ai

Trận gặp Arsenal sắp tới là bài kiểm tra không thể tránh. Emirates là nơi phơi bày rõ nhất bản lĩnh của mọi kẻ thách thức. Nhưng Villa không đến đó với tâm thế kẻ chiếu dưới. Họ đến với 39 điểm sau 18 vòng, thành tích tốt nhất lịch sử CLB ở kỷ nguyên Premier League.

Quan trọng hơn, họ tạo ra khoảng cách 10 điểm với nhóm bám đuổi. Với nhiều đội, đó là thành công rực rỡ. Nhưng với Villa lúc này, đó chỉ là bệ phóng.

Unai Emery xứng danh HLV đẳng cấp.

Alan Shearer cho rằng Villa thiếu chiều sâu để vô địch. Nhận định ấy không sai. Nhưng Premier League từng chứng kiến không ít đội bóng làm nên kỳ tích nhờ kỷ luật và niềm tin, chứ không phải túi tiền.

Emery không cần phải nói về danh hiệu. Các con số đã nói thay ông. Chuỗi 11 trận thắng, ngôi thứ ba, chỉ kém đỉnh bảng ba điểm. Villa đã bước vào cuộc đua vô địch rồi, dù họ có thích thừa nhận hay không.

Và nếu họ tiếp tục chiến thắng theo cách đã làm ở Stamford Bridge, câu hỏi sẽ không còn là “Villa có đua vô địch không?”, mà là: ai đủ sức ngăn họ?