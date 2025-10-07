Diego Costa biến mất khỏi bóng đá

Ở tuổi 37, Diego Costa - kẻ từng gieo rắc nỗi sợ cho mọi hàng thủ châu Âu - giờ lại chọn im lặng.

Diego Costa từng khoác áo Chelsea.

Gần một năm trôi qua kể từ lần cuối Costa ra sân, thế giới bóng đá vẫn chưa biết: Anh treo giày hay chỉ đang chờ một cơ hội cuối cùng để tái xuất?

Trận đấu chính thức cuối cùng của Costa diễn ra ngày 8/12/2024, trong màu áo Gremio, khi đội bóng này thua Corinthians 0-3. Kể từ đó, tiền đạo sinh ra ở Lagarto (Brazil) hoàn toàn biến mất khỏi sân cỏ. Anh trở thành cầu thủ tự do từ ngày 1/1/2025, và dù đã có vài lời mời - đáng chú ý nhất là từ Nacional de Montevideo (Uruguay) với mức đãi ngộ cao - mọi thương thảo đều rơi vào im lặng.

Sự nghiệp của Costa tại Brazil, nơi bản thân từng được kỳ vọng khép lại hành trình chinh chiến châu Âu, lại không trọn vẹn. Trong màu áo Gremio, anh thi đấu 26 trận, ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo, nhưng dần mất vị trí bởi sự xuất hiện của Braithwaite và Arezo. Những chấn thương liên tiếp khiến Costa không thể duy trì phong độ, và khi mùa giải kết thúc, Gremio quyết định không gia hạn hợp đồng.

Trước đó, Costa từng khoác áo Atletico Mineiro và Botafogo, xen giữa là một khoảng ngắn ngủi ở Wolverhampton (Premier League). Dấu ấn để lại nhiều hơn ở châu Âu - nơi anh từng cùng Atletico Madrid vô địch La Liga và Chelsea đăng quang Premier League - chứ không phải tại quê nhà.

Costa từng gặt hái thành công trong màu áo Atletico Madrid.



Lần xuất hiện gần nhất của Costa không phải trên sân bóng mà là trong vai trò đại sứ của Atletico Madrid tại FIFA Club World Cup. Anh vẫn ra sân giao hữu trong màu áo đỏ trắng quen thuộc, nụ cười và thần thái của một “chiến binh” cũ khiến người hâm mộ bồi hồi.

Từ đó đến nay, Costa sống lặng lẽ tại Madrid, không phát biểu, không tuyên bố, cũng không gợi mở điều gì về tương lai. Có thể anh đang tận hưởng quãng nghỉ hiếm hoi sau hơn hai thập kỷ lăn lộn, cũng có thể đang chờ một lời mời đủ khiến mình bùng cháy lần nữa.

Dù lựa chọn ra sao, Costa vẫn là hình mẫu hiếm hoi của một tiền đạo “máu lửa” thời hiện đại - người chơi bằng cả trái tim và cơn giận, người khiến khán đài vừa hò reo vừa căm ghét. Giờ đây, khi thời gian đã làm dịu đi những cơn bão, câu hỏi còn lại chỉ là: Costa sẽ im lặng mãi, hay sẽ lại một lần gầm vang trước khi khép lại sự nghiệp dữ dội của mình?