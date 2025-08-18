Đội hình ngôi sao đang thất nghiệp

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Diego Costa, Raphinha, Victor Lindelof là những cầu thủ nổi tiếng vẫn chưa có bến đỗ mới ở mùa 2025/26.

Thủ môn Rui Patricio: Thủ thành kỳ cựu người Bồ Đào Nha chưa có bến đỗ mới sau khi chia tay Al Ain.
Hậu vệ Kurt Zouma: Sự nghiệp của Zouma chạm đáy kể từ sau vụ bê bối hành hạ mèo. Trung vệ sáng giá của bóng đá Pháp một thời lâm cảnh thất nghiệp ở tuổi 30.
Hậu vệ Victor Lindelof: Lindelof không được MU gia hạn hợp đồng. Theo báo chí Anh, cầu thủ người Thụy Điển đang đàm phán để gia nhập Leverkusen, nơi anh sẽ tái hợp với HLV Erik ten Hag.
Hậu vệ Eric Bailly: Ngôi sao người Bờ Biển Ngà chưa bao giờ được trọng dụng kể từ khi trở lại khoác áo Villarreal. Anh bị thanh lý sau thời gian dài đóng vai trò dự bị.
Hậu vệ cánh Sergio Reguilon: Cầu thủ người Tây Ban Nha bị cả HLV Ange Postecoglou và Thomas Frank gạt khỏi kế hoạch, qua đó trở thành cầu thủ tự do sau mùa 2024/25.
Hậu vệ cánh Takehiro Tomiyasu: Tomiyasu là một hậu vệ chất lượng nhưng anh không thể đóng góp nhiều cho Arsenal do chấn thương liên miên.
Tiền vệ trung tâm Nemanja Matic: Sau mùa 2024/25, Matic đạt thỏa thuận rời Lyon dù anh là trụ cột của "Les Gones" mùa trước. Theo báo chí Pháp, cựu cầu thủ Chelsea có thể đoàn tụ với Jose Mourinho tại Fenerbahce.
Tiền vệ trung tâm Christian Eriksen: Lão tướng người Đan Mạch rời MU sau khi không được gia hạn hợp đồng. Bến đỗ tiếp theo của Eriksen có thể là giải Nhà nghề Mỹ.
Raphinha: Tiền vệ từng khoác áo Barcelona, PSG một thời bị đội bóng Qatar, Al-Arabi thanh lý hợp đồng chỉ sau một mùa giải.
Danny Ings: Ở mùa 2024/25, Ings chỉ có vỏn vẹn 1 lần đá chính cho West Ham. Đóng góp ít ỏi khiến tiền đạo 33 tuổi không được CLB thành London giữ chân.
Diego Costa: Cựu tuyển thủ Tây Ban Nha đã hết hợp đồng với Gremio từ đầu năm nay. Đã hơn 7 tháng trôi qua, Costa vẫn chưa có bến đỗ mới.

