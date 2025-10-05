Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Liverpool, Chelsea mua cả thế giới, trừ người họ thực sự cần

  • Chủ nhật, 5/10/2025 16:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hai “ông lớn” Premier League tiêu hơn 700 triệu bảng trong mùa hè 2025, nhưng bước vào cuộc đại chiến tại Stamford Bridge, cả Chelsea lẫn Liverpool đều mang theo cùng một nỗi ám ảnh: không có một trung vệ đẳng cấp để tin cậy.

Marc Guehi suýt gia nhập Liverpool trong hè 2025.

Marc Guehi - thủ quân Crystal Palace, 26 tuổi, người từng trưởng thành từ học viện Chelsea - giờ là hình mẫu cho những gì hai đại gia nước Anh đang thiếu nhất: bản lĩnh, sự ổn định và kinh nghiệm Premier League. Liverpool từng đạt thỏa thuận 35 triệu bảng với Palace để chiêu mộ anh, nhưng thương vụ đổ bể vào phút chót. Còn Chelsea, giữa lúc Levi Colwill nghỉ dài hạn vì chấn thương đầu gối, lại chọn cách im lặng trên thị trường trung vệ - một sự thờ ơ khó hiểu của bộ sậu Enzo Maresca.

Hệ quả là sau chưa đầy hai tháng, Chelsea phải sử dụng đến sáu cặp trung vệ khác nhau chỉ trong mười trận, một con số phản ánh rõ ràng sự hỗn loạn nơi hàng thủ. Trevoh Chalobah - trụ cột duy nhất chơi ổn định - bị treo giò, buộc Enzo Maresca phải xoay vòng giữa Badiashile, Fofana, Tosin, Hato và cả tài năng trẻ Acheampong. Không ai trong số họ mang lại cảm giác an toàn như Van Dijk hay Saliba bên phía đối thủ cạnh tranh danh hiệu.

Ở Merseyside, tình cảnh chẳng khá hơn. Sau khi hụt Guehi, HLV Arne Slot phải trông cậy vào một Ibrahima Konate sa sút thảm hại, trong khi Van Dijk đơn độc chống đỡ. Joe Gomez vẫn chìm trong nỗi ám ảnh chấn thương, còn tân binh Giovanni Leoni dính đứt dây chằng chéo chỉ sau vài tuần đến Anfield. Một hàng thủ được xây bằng “nỗi lo và may rủi” - điều không thể chấp nhận với một đội bóng mơ về ngôi vương.

Từ chỗ suýt mất đội trưởng, Crystal Palace lại trở thành kẻ hưởng lợi. Quyết định giữ Guehi của HLV Oliver Glasner không chỉ giúp ông tránh nguy cơ bị sa thải mà còn được “đền đáp” bằng chiến thắng trước Liverpool, chấm dứt chuỗi toàn thắng của "The Kop". Guehi chơi điềm tĩnh, chỉ huy hàng thủ, và trở thành minh chứng sống động rằng đôi khi “giữ người” còn giá trị hơn “vung tiền”.

Liverpool anh 1

Marc Guehi là trung vệ được săn đón nhất Premier League.

Chelsea mang về Garnacho và Buonanotte - những viên ngọc tấn công đầy triển vọng. Liverpool chi đậm cho Kerkez và Frimpong - hai hậu vệ biên đầy năng lượng. Nhưng rốt cuộc, cả hai vẫn loay hoay trong bài toán đơn giản nhất của bóng đá: phòng ngự chắc trước khi nghĩ đến ghi bàn.

Trận Chelsea - Liverpool giờ không chỉ là màn so tài giữa hai đội bóng lớn, mà còn là tấm gương phản chiếu sự lệch lạc trong tư duy chuyển nhượng: khi những bản hợp đồng hào nhoáng không thể che mờ một lỗ hổng ở trung tâm hàng thủ - nơi mà Marc Guehi, người họ cùng bỏ lỡ, đang âm thầm chứng minh giá trị của mình từng tuần.

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

