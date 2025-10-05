Lý do Liverpool thua liên tiếp

Liverpool đang trải qua giai đoạn bất ổn khi hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm, khiến đội chơi sa sút ở cả Premier League lẫn Champions League.

Hàng thủ Liverpool mắc nhiều sai lầm. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 5/10, Liverpool để thua Chelsea 1-2 ở trận cầu tâm điểm vòng 7 Premier League. Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của "The Kop" trên mọi đấu trường, tạo áp lực lớn lên HLV Arne Slot và các học trò.

Bình luận trên ESPN, cựu danh thủ Steve Nicol cho rằng điểm yếu hiện tại của Liverpool nằm ở hàng thủ thiếu ổn định. Virgil van Dijk vẫn là điểm sáng hiếm hoi ở hệ thống phòng ngự. Trung vệ người Hà Lan nỗ lực duy trì phong độ thường thấy, song việc thiếu sự hỗ trợ từ các đồng đội khiến anh không thể bao quát hết các lỗ hổng.

Ông Nicol phân tích: “Van Dijk đang phải làm quá nhiều nhiệm vụ. Còn Milos Kerkez và Ibrahima Konate đều không chắc chắn trong phòng ngự lẫn xử lý bóng, khiến Van Dijk phải dè chừng mỗi khi chuyền cho họ. Các đội bóng đối phương thậm chí còn cố tình để Konate cầm bóng, vì biết đó là điểm yếu”.

Konate (trái) sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Konate bị dư luận chỉ trích, cho rằng anh "chơi thiếu chắc chắn và mất tập trung trong các tình huống quyết định", khiến Liverpool nhiều lần bị đặt vào thế chống đỡ.

Trong khi đó, tân binh Kerkez gặp khó khăn trong việc hòa nhập ở sân Anfield, dù từng được kỳ vọng thay thế tốt vai trò của Andy Robertson. Một số sai lầm của hậu vệ người Hungary trực tiếp tạo điều kiện cho đối phương khai thác.

Theo ông Nicol, việc thiếu niềm tin vào các mắt xích mới có thể khiến Van Dijk khó duy trì đẳng cấp vốn có, đồng thời gây ra thêm bất ổn cho hệ thống phòng ngự.

Nếu HLV Slot không sớm chấn chỉnh, Liverpool có nguy cơ tiếp tục đánh mất lợi thế trong cả Premier League lẫn Champions League.

