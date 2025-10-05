Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh

Estêvão ghi bàn phút 95 giúp Chelsea hạ Liverpool 2-1, trong trận đấu phơi bày rõ những vết nứt trong hệ thống của Arne Slot - từ hàng thủ thiếu cân bằng tới hàng công đánh mất sự sắc bén.

Chelsea có chiến thắng quan trọng trước Liverpool.

Cú nước rút dọc đường biên của Enzo Maresca ở phút bù giờ thứ năm có thể trở thành hình ảnh biểu tượng của Chelsea mùa này - bùng nổ, cảm xúc và đầy tính phản kháng. HLV người Italy bị truất quyền chỉ đạo sau khi tài năng 18 tuổi Estêvão Willian - “viên ngọc thô” đến từ lò Palmeiras - ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Liverpool. Nhưng với Stamford Bridge, đó là một khoảnh khắc giải tỏa mãnh liệt, như cách họ thắp lại ngọn lửa trong cuộc tái sinh dưới thời Maresca.

Trước đối thủ từng ngự trị ngôi đầu bảng suốt hơn một năm, Chelsea không chỉ thắng - họ còn khiến Liverpool nghẹt thở bằng thứ bóng đá được tổ chức chặt chẽ, chính xác và tàn nhẫn đến từng chi tiết.

Sự sụp đổ có hệ thống của Liverpool

Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường, và lần thứ hai thất bại ở Premier League chỉ trong hai tuần. Lần gần nhất đội bóng của Arne Slot không nằm trong nhóm dẫn đầu là ngày 24/9/2024 - tức hơn 12 tháng trước.

Những con số thống kê phơi bày toàn bộ vấn đề: Liverpool chỉ có hai cú sút trong hiệp một, không trúng đích lần nào. Alexis Mac Allister bị khóa chặt bởi Malo Gusto - cầu thủ được Maresca kéo bó vào trung lộ, phối hợp cùng Moises Caicedo tạo nên một “cái kẹp” hoàn hảo. Các hướng triển khai bóng quen thuộc của Liverpool bị bẻ gãy từ gốc.

Phút 16, Caicedo tận dụng khoảnh khắc Van Dijk lùi sai nhịp để tung cú sút xa tuyệt đẹp, bóng vẫn còn bay lên khi đập khung thành - hình ảnh tượng trưng cho sức sống mới mà Maresca đang bơm vào đội hình trẻ trung của ông.

3 điểm giành được trước Liverpool giúp Chelsea trở lại cuộc đua vô địch.

Liverpool chỉ thật sự khởi sắc sau giờ nghỉ, khi Florian Wirtz - bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng - được tung vào sân. Cầu thủ người Đức lập tức mang lại chút sáng tạo ở trung tuyến, giúp Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 63. Nhưng đó là tất cả những gì đội khách làm được. Trong suốt 90 phút, họ chỉ tung ra 8 cú dứt điểm, trong đó Salah sút 4 lần mà không trúng khung thành.

Một thống kê lạnh lùng khác cho thấy sự sa sút đáng lo: Mohamed Salah chỉ ghi 3 bàn từ bóng sống trong 21 trận Premier League gần nhất. Tiền đạo người Ai Cập vẫn tích cực di chuyển, bị phạm lỗi nhiều nhất trận (4 lần), nhưng hoàn toàn đánh mất bản năng sát thủ từng làm nên tên tuổi.

Chelsea dưới thời Maresca đang trở thành một phiên bản khác: bớt mơ mộng, nhưng hiệu quả hơn nhiều. Họ pressing ở tầm trung thay vì dâng cao mạo hiểm, chủ động kiểm soát khoảng trống và phản công với độ chính xác cao.

Malo Gusto chơi như một tiền vệ phòng ngự thực thụ, Caicedo đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91%, còn Reece James thắng tới 8/10 pha tranh chấp tay đôi. Và khi Estêvão - cầu thủ sinh năm 2007 - tung cú sút hạ Giorgi Mamardashvili ở phút 90+5, đó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Chelsea, mà còn là lời khẳng định cho thế hệ mới đang trỗi dậy dưới tay Maresca.

Chelsea xứng đáng giành chiến thắng trước Liverpool.

Chiến thắng này không chỉ được quyết định bởi cảm xúc. Nó là kết quả của một hệ thống đang vận hành ổn định: Chelsea kiểm soát 52% bóng, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 88%, và chỉ phạm 6 lỗi (so với 13 của Liverpool) - những chỉ số phản ánh sự kỷ luật và rõ ràng trong triết lý bóng đá của HLV người Italy.

Slot và bài toán chưa có lời giải

Liverpool không còn là cỗ máy toàn năng từng nghiền nát đối thủ trong nửa cuối mùa trước. Những mắt xích chủ chốt bắt đầu rạn nứt: vị trí hậu vệ phải khiến cấu trúc pressing méo lệch, trong khi sự xuất hiện của Wirtz – dù sáng tạo – lại làm giảm cân bằng giữa công và thủ.

Arne Slot khẳng định sau trận: “Đây không phải khủng hoảng, mà là giai đoạn điều chỉnh”. Nhưng thực tế phũ phàng hơn: Liverpool đã thua 3/3 trận gần nhất, thủng lưới 7 bàn, và rơi khỏi ngôi đầu sau 377 ngày.

Đội bóng vùng Merseyside vẫn sở hữu dàn cầu thủ tài năng, nhưng Premier League mùa này khốc liệt hơn bao giờ hết - nơi các HLV như Maresca đang cho thấy khả năng “bắt bệnh” Slot từng chi tiết nhỏ.

Ở cuối đường hầm Stamford Bridge, Estêvão được đồng đội tung lên không trung, còn Maresca - dù bị mời rời sân - vẫn mỉm cười rạng rỡ. Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng họ đang sống, đang chiến đấu và - quan trọng nhất - đang tìm lại bản sắc.

Còn Liverpool thì sao? Họ vẫn còn đó danh tiếng và chiều sâu đội hình, nhưng những vết nứt trên lớp sơn đỏ quen thuộc đang dần hiện rõ. Và với Premier League, đó có lẽ là tín hiệu đáng mừng - khi cuộc đua vô địch đang thực sự mở ra cho tất cả.