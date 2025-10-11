Chelsea hét giá kỷ lục cho Enzo Fernandez

"The Blues" chỉ để tiền vệ trụ cột rời đi nếu nhận khoản phí chuyển nhượng chưa từng có trong lịch sử sân Stamford Bridge.

Enzo được Real Madrid để mắt.

Tương lai của Enzo Fernandez trở thành tâm điểm chú ý tại châu Âu khi Real Madrid được cho là đang theo sát tiền vệ người Argentina. Tuy nhiên, Chelsea gửi một thông điệp rất rõ ràng: họ không có ý định chia tay cầu thủ này, trừ khi nhận được lời đề nghị tối thiểu 138 triệu euro, phá sâu kỷ lục được giữ bởi Eden Hazard khi anh gia nhập Real Madrid với giá 120 triệu euro cách đây 6 năm.

Theo các nguồn tin thân cận, "The Blues" xem cựu sao Benfica là một phần quan trọng trong kế hoạch tái thiết dưới thời HLV Enzo Maresca. Tiền vệ người Argentina là linh hồn trong lối chơi kiểm soát bóng và thoát pressing của Chelsea, và vì thế, CLB London sẵn sàng đặt mức giá cực cao nhằm ngăn chặn mọi lời mời gọi từ Real Madrid.

Về phía "Los Blancos", HLV Xabi Alonso từ lâu đã muốn bổ sung một tiền vệ chất lượng vào đội hình. Ông được cho là ngưỡng mộ tài năng của Enzo, xem anh như mảnh ghép hoàn hảo để bổ sung cho hàng tiền vệ trẻ gồm Jude Bellingham, Federico Valverde và Eduardo Camavinga. Tuy nhiên, tình hình tài chính hiện tại của Real khiến thương vụ này trở nên khó khăn.

Kể từ khi gia nhập Chelsea vào tháng 1/2023 với mức giá kỷ lục 121 triệu euro từ Benfica, Enzo Fernández chứng minh giá trị qua khả năng chuyền bóng sắc sảo, đọc trận đấu thông minh và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Phong độ ổn định của anh tại Ngoại hạng Anh khiến giá trị thị trường của ngôi sao 24 tuổi không ngừng tăng.