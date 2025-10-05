Phút điên rồ ở Stamford Bridge

Tuy nhiên, niềm vui của Maresca không trọn vẹn. Trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng thứ hai truất quyền chỉ đạo của Maresca. Đây là lần thứ 4 Chelsea bị đuổi người trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Kết quả khiến chiến lược gia người Italy bị cấm chỉ đạo ở trận gặp Nottingham Forest vào ngày 18/10.