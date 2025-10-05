Phút điên rồ ở Stamford Bridge

|
Trận đấu trên sân Stamford Bridge thuộc vòng 7 Premier League tưởng như khép lại với tỷ số hòa thì ở phút 90+6, sao trẻ người Brazil Estevao Willian ghi bàn thắng ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Chelsea trước Liverpool.
|
Bàn thắng khiến toàn bộ sân Stamford Bridge như nổ tung, còn HLV Enzo Maresca cũng không kiềm chế được cảm xúc.
|
Ông chạy dọc đường biên để hòa cùng các học trò, tái hiện hình ảnh ăn mừng kinh điển của Jose Mourinho năm 2004 khi cùng Porto loại MU ở cúp châu Âu ngay tại Old Trafford.
|
Tuy nhiên, niềm vui của Maresca không trọn vẹn. Trọng tài Anthony Taylor rút thẻ vàng thứ hai truất quyền chỉ đạo của Maresca. Đây là lần thứ 4 Chelsea bị đuổi người trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Kết quả khiến chiến lược gia người Italy bị cấm chỉ đạo ở trận gặp Nottingham Forest vào ngày 18/10.
|
Trợ lý Willy Caballero thay mặt trả lời báo chí sau trận thừa nhận: "Ông ấy hiểu lỗi của mình. Trong những khoảnh khắc như vậy, cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng ngay sau đó, Enzo trở lại bình tĩnh, ca ngợi toàn đội vì nỗ lực tuyệt vời".
|
Với chiến thắng này, Chelsea tạm giải tỏa áp lực sau thất bại 1-3 trước Brighton tuần trước. Lần đầu tiên kể từ năm 2014 dưới thời Jose Mourinho, Chelsea mới giành 2 trận thắng liên tiếp trước Liverpool tại Premier League. Trong 5 lần gần nhất hành quân tới Stamford Bridge, "The Kop" thua 2 và hòa 3 trận.
|
Về phía Liverpool, đây là trận thua thứ 3 liên tiếp chỉ trong vòng 7 ngày, sau thất bại 1-2 trước Crystal Palace tại Premier League và 0-1 trước Galatasaray ở Champions League. Bất chấp khoản chi 446 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đoàn quân của HLV Arne Slot đang sa sút nghiêm trọng.
|
Trong khi đó, Chelsea giành chiến thắng thứ 3 tại Premier League mùa này, và có lẽ, hình ảnh HLV Maresca "hóa Mourinho" trên đường pitch sẽ được nhắc mãi cho một đêm đầy cảm xúc và bản lĩnh của "The Blues".
