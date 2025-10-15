Saudi Arabia đã đúng khi sa thải Mancini

Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) chứng minh việc sa thải Roberto Mancini và đưa Herve Renard trở lại ghế nóng là hành động chuẩn xác.

HLV Mancini bị chỉ trích tại Saudi Arabia. Ảnh: Reuters

Rạng sáng 15/10, Saudi Arabia cầm hòa 0-0 trước Iraq, qua đó cùng Qatar giành 2 tấm vé đại diện cho châu Á dự World Cup 2026. Chỉ trong thời gian ngắn, HLV Renard đã thay đổi bộ mặt của tuyển Saudi Arabia, giúp quốc gia này chơi khởi sắc và tìm lại phong độ vốn có. Ông cũng chứng minh sự lựa chọn của SAFF là đúng đắn.

Trước khi Renard trở lại, Saudi Arabia thu về kết quả kém trong giai đoạn cầm quân của Roberto Mancini. Trong tổng cộng 20 trận dẫn dắt, HLV người Italy chỉ mang về 8 chiến thắng, hòa 7 và thua 5. Lối chơi thiếu bản sắc cùng kết quả bấp bênh khiến nhiều CĐV quay lưng.

Ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, Saudi Arabia khởi đầu chệch choạc và chỉ đứng thứ ba bảng C với 5 điểm sau 4 trận, ngang bằng Australia nhưng kém hiệu số.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Renard, đội bóng dần tìm lại sự ổn định. Saudi Arabia thắng 2, hòa 2 và thua 2 trận, đủ điều kiện để giành vé đi tiếp.

HLV Renard có lần thứ hai dự World Cup cùng tuyển Saudi Arabia. Ảnh: Reuters,

Tại vòng loại cuối cùng, thầy trò Renard tiếp tục chứng minh bản lĩnh. Saudi Arabia đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2 và cầm hòa 0-0 trước Iraq, qua đó cùng Qatar giành hai tấm vé cuối cùng của châu Á dự World Cup 2026.

Đây là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp Saudi Arabia góp mặt, thành tích cho thấy sự kiên định và đúng hướng sau quyết định thay đổi băng ghế huấn luyện.

Renard không chỉ được đánh giá cao về chiến thuật, mà còn tạo ra mối liên kết mạnh mẽ giữa các cầu thủ. Hình ảnh ông ăn mừng cùng học trò, thậm chí cúi hôn tay tiền vệ Saleh Abu Al-Shamat sau trận hòa Iraq, lan tỏa thông điệp về sự gắn kết và tôn trọng trong nội bộ. Điều này khác hẳn với bầu không khí rời rạc dưới thời Mancini.

Rõ ràng, SAFF đưa ra quyết định đúng lúc và đúng người. Việc tái bổ nhiệm Renard không chỉ giúp Saudi Arabia vượt qua khủng hoảng, mà còn mở ra cơ hội tạo thêm dấu ấn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.

