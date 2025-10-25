Hậu vệ MU vướng tranh cãi

HLV Ruben Amorim đối mặt với quyết định khó khăn ở vị trí của Diogo Dalot, người đang có phong độ bất ổn tại Manchester United mùa này.

Phong độ của Dalot gây lo lắng. Ảnh: Reuters.

Sau khi MU giành hai chiến thắng liên tiếp tại Premier League, cựu hậu vệ Paul Parker cho rằng “Quỷ đỏ” còn nhiều điều phải cải thiện. Đặc biệt, cựu danh thủ này lên tiếng kêu gọi Amorim cân nhắc loại Dalot khỏi đội hình xuất phát.

Theo cựu hậu vệ này, Dalot “gần như không đóng góp gì cho MU trên sân”, kể cả ở mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Dù được Amorim tín nhiệm, Dalot chưa đáp lại niềm tin đó bằng phong độ thuyết phục.

Ông Parker nhấn mạnh rằng trong sơ đồ 3-4-2-1 hiện tại của Amorim, hai vị trí chạy cánh đòi hỏi thể lực, tốc độ và khả năng di chuyển liên tục theo diễn biến trận đấu. Tuy nhiên, Dalot có phần chậm hơn và thiếu năng lượng so với kỳ vọng: “Tôi nhìn thấy Noussair Mazraoui ngồi trên ghế dự bị, và tôi sẽ chọn cậu ấy vì nguồn năng lượng dồi dào. Mazraoui rõ ràng tốt hơn ở khâu phòng ngự và cũng nổi bật hơn khi tham gia tấn công", ông Parker nói thêm.

Đây là một lời cảnh báo lớn với Amorim khi MU chuẩn bị bước vào trận đấu với Brighton, đội bóng có lối chơi chuyển trạng thái nhanh, thường khai thác khoảng trống ở hai biên và sử dụng hậu vệ cánh như mũi tấn công chủ lực. Ông Parker lo ngại rằng nếu tiếp tục tin dùng Dalot trước Brighton, MU có thể phải trả giá đắt.

