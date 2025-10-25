Bruno Fernandes từ chối mức lương điên rồ ở Saudi Arabia

Tiền vệ Bruno Fernandes từ chối thu nhập hấp dẫn tại Saudi Arabia để ở lại Manchester United.

Fernandes chọn ở lại MU. Ảnh: Reuters.

Theo The Times, hai ông lớn Al Hilal và Al Nassr đã gửi tới MU một lời đề nghị hấp dẫn, kèm mức lương mà khó cầu thủ nào có thể từ chối – khoảng 800.000 euro/tuần (tức hơn 3,2 triệu euro mỗi tháng). Tuy nhiên, Fernandes quyết định ở lại Old Trafford sau khi được vợ khuyên nhủ.

“Cô ấy hỏi tôi liệu đạt được tất cả những gì mơ ước ở MU chưa. Tôi nói là chưa, và tôi vẫn khao khát giành Premier League hoặc Champions League", Fernandes chia sẻ.

Kể từ khi gia nhập MU từ Sporting Lisbon vào tháng 1/2020 với giá 47 triệu bảng, Fernandes gần như không vắng mặt trong đội hình. Anh chỉ bỏ lỡ 17 trận, trong đó chỉ 3 trận do chấn thương hoặc ốm đau. Sự bền bỉ và tinh thần chiến đấu khiến tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành biểu tượng mới tại Old Trafford.

Nguồn tin của BBC cho biết Fernandes cũng không có ý định chuyển sang Saudi Arabia vào mùa hè tới. Hợp đồng hiện tại của anh kéo dài đến năm 2027, kèm điều khoản tự gia hạn một năm và cho phép ra đi nếu nhận được đề nghị trị giá 65 triệu euro từ một CLB ngoài nước Anh.

Hiện tại, Fernandes khẳng định anh chưa muốn bàn về tương lai. Tiền vệ này sẽ xem xét lại tình hình sau khi World Cup 2026 kết thúc.

MU của Fernandes sẽ có trận gặp Brighton tại vòng 9 Premier League đêm 25/10.

