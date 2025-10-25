Con trai Ronaldo ghi cú đúp ở chung kết

Cristiano Ronaldo Jr trở thành tâm điểm chú ý khi ghi cú đúp giúp đội U15 Al Nassr giành chiến thắng 2-1 trước Al Hilal trong trận chung kết King's Cup.

Con trai Ronaldo đang chơi hay ở đội trẻ Al Nassr.

Hôm 24/10, U15 Al Nassr bước vào trận đấu quan trọng ở chung kết King's Cup cho lứa trẻ, khi đối đầu đại kình địch Al Hilal. Trong trận đấu đầy kịch tính, tài năng trẻ người Bồ Đào Nha thể hiện phẩm chất xuất sắc, ghi hai bàn thắng quan trọng, góp phần mang về chiếc cúp danh giá cho đội bóng của mình.

Màn trình diễn ấn tượng của Cristiano Jr không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn cho thấy tiềm năng lớn của cậu bé trong việc tiếp bước cha mình trên con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Trận đấu này là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Cristiano Jr, không lâu sau khi tài năng trẻ này lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển U16 Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình theo nghiệp cha, sau khi cậu bé có những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ U14 và U15.

Theo thông báo chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Ronaldo Jr sẽ tham gia Torneio Taca das Federacoes (Federations Cup) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 30/10 đến 04/11. Việc lên đội U16 Bồ Đào Nha ở tuổi 15 sẽ giúp Ronaldo Jr tiến gần hơn đến cánh cửa bóng đá chuyên nghiệp.

Hồi tháng 5, con trai Ronaldo chơi cho U15 Bồ Đào Nha tại giải quốc tế Vlatko Markovic ở Croatia. Cristiano Jr chơi hay khi ghi 2 bàn trong 4 trận, gồm cú đúp vào lưới đội chủ nhà ở trận chung kết.