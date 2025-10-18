Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mbeumo thuyết phục sao trăm triệu bảng đến MU

  • Thứ bảy, 18/10/2025 11:00 (GMT+7)
Trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế ở tuyển Cameroon, Bryan Mbeumo âm thầm đóng vai “người trung gian”, thuyết phục Carlos Baleba gia nhập MU trong tương lai gần.

Theo The Sun, Mbeumo và Baleba trở nên thân thiết trong chiến dịch vòng loại World Cup khu vực châu Phi. Cầu thủ chạy cánh 26 tuổi của MU được xem như “người anh cả”, thường xuyên động viên, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho đàn em 21 tuổi.

Được biết, Mbeumo kể với Baleba về cuộc sống tại Old Trafford, về bầu không khí bóng đá đỉnh cao cùng khát vọng đưa MU trở lại thời hoàng kim. Sau khi gia nhập “Quỷ đỏ” với mức phí 71 triệu bảng Anh hồi mùa hè, Mbeumo nhanh chóng khẳng định tầm ảnh hưởng bằng bàn thắng đầu tiên cho CLB trong chiến thắng 3-2 trước Burnley, qua đó tạo dựng niềm tin trong lòng người hâm mộ.

Trong khi đó, Baleba là trụ cột của Brighton và được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự tiềm năng nhất Ngoại hạng Anh. Brighton không muốn để anh ra đi, thậm chí hét giá hơn 100 triệu bảng, nhằm ngăn cản những lời mời gọi từ các ông lớn như MU.

HLV Ruben Amorim được cho là rất ngưỡng mộ tài năng của Baleba, xem anh như mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống 3-4-2-1 bên cạnh đội trưởng Bruno Fernandes. Dù thương vụ khó xảy ra trong tháng 1, Manchester United vẫn hy vọng mối quan hệ thân thiết giữa Mbeumo và Baleba có thể đóng vai trò quyết định trong việc đưa tiền vệ người Cameroon đến Old Trafford vào mùa hè tới. Nếu Baleba đích thân lên tiếng muốn rời đi, MU sẽ có thêm lợi thế trên bàn đàm phán.

