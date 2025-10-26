Baleba không đáng để MU trả 100 triệu bảng

Tiền vệ Carlos Baleba của Brighton gây thất vọng trong “bài kiểm tra” trước MU ở sân Old Trafford tại vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

Baleba lọt vào tầm ngắm của MU.

Trận thua 2-4 của Brighton trước MU không chỉ khiến thầy trò HLV Fabian Hurzeler trắng tay, mà còn khiến Baleba đánh mất cơ hội ghi điểm trong mắt đội bóng đang rất quan tâm đến anh. Trong 59 phút có mặt trên sân, màn trình diễn của tiền vệ người Cameroon không đạt kỳ vọng. Anh bị các tờ báo Anh chấm điểm trung bình khi hoàn toàn lép vế trước Casemiro ở khu trung tuyến.

Baleba cũng mắc lỗi trong khâu chuyền bóng và bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với đồng hương Bryan Mbeumo. Sau gần một giờ thi đấu mờ nhạt, Baleba bị rút ra khỏi sân.

Kể từ khi gia nhập Brighton từ Lille vào mùa hè 2023, Baleba có 86 lần ra sân trên mọi đấu trường. Dù được đánh giá cao về thể lực và tiềm năng phát triển, phong độ của anh trong mùa giải 2025/26 lại sa sút đáng kể.

Baleba trong pha tranh chấp với Benjamin Sesko. Ảnh: Reuters.

Chấn thương của Baleba ở giai đoạn tiền mùa giải được cho là vấn đề lớn khiến tiền vệ này chơi sa sút. Anh thường chỉ để lại màn trình diễn ở mức trung bình và mắc sai lầm dẫn đến để mất bóng trong các pha tranh chấp tay đôi. Màn thể hiện này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh mạnh mẽ, năng nổ của Baleba ở mùa trước, khi liên tục gây ấn tượng bằng khả năng di chuyển và tranh chấp bóng quyết liệt.

HLV Hurzeler từng lý giải nguyên nhân sa sút của học trò khi cho rằng Baleba “tỏ ra mệt mỏi” và “không theo kịp nhịp pressing” của toàn đội. HLV của Brighton cũng gửi lời cảnh báo rằng việc được những CLB lớn như MU quan tâm có thể khiến Baleba dao động tâm lý, dẫn đến mất tập trung và ảnh hưởng đến phong độ thi đấu.

Báo chí Anh cho biết Brighton định giá Baleba hơn 100 triệu bảng trong mùa hè vừa qua, biến anh trở thành một trong những tài sản giá trị nhất của CLB. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, rõ ràng Baleba vẫn cần chứng minh nhiều hơn nếu muốn xứng đáng với sự quan tâm từ Old Trafford.

