Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Em trai Mbappe lọt tầm ngắm Algeria

  • Thứ năm, 13/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Sau màn ra mắt của Luca Zidane với đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đang theo dõi sát sao một số tài năng song tịch, và Ethan Mbappé là cái tên lọt tầm ngắm.

Tiền vệ trẻ Ethan Mbappe trở thành tâm điểm chú ý.

Ethan Mbappe, em trai của Kylian Mbappe, hiện khoác áo Lille và chưa từng ra sân cho đội tuyển Pháp ở cấp độ cao nhất. Với gốc gác Algeria từ phía gia đình, cầu thủ 18 tuổi này đang trở thành mục tiêu săn đón của FAF.

Trước đó, Luca Zidane, con trai huyền thoại Zinedine Zidane, cũng chính thức chọn màu áo "Những chú cáo sa mạc" và có trận đấu đầu tiên hồi tháng trước, mở đường cho chiến lược thu hút các tài năng gốc nước ngoài của Algeria.

Theo các nguồn tin nội bộ, FAF hy vọng Ethan Mbappe sẽ chọn đội tuyển quốc gia Algeria để phát triển sự nghiệp quốc tế. Động thái này nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng Bắc Phi, đặc biệt trước các giải đấu lớn như World Cup 2026.

Ngoài Ethan Mbappe hay Luca Zidane, Algeria trước đó cũng thuyết phục được tiền vệ Ibrahim Maza, cầu thủ mang dòng máu Việt Nam, về chơi cho đội tuyển châu Phi này.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria làm bến đỗ chính thức cho sự nghiệp quốc tế.

Maza gây chú ý thời gian qua khi liên tục toả sáng trong màu áo Bayer Leverkusen, cho thấy quyết định sớm thuyết phục cầu thủ của FAF đúng đắn thế nào.

Tháng 10/2025, tuyển Bắc Phi giành vé dự World Cup 2026, và Luca hay Maza giờ đây có cơ hội lớn góp mặt ở ngày hội lớn nhất thế giới, nếu họ tiếp tục duy trì phong độ. Với Ethan Mbappe, đề nghị từ tuyển Algeria trở nên đáng giá hơn.

Tường Linh

Ethan Mbappe Kylian Mbappe Algeria

  • Kylian Mbappe

    Kylian Mbappe

    Kylian Mbappé là cầu thủ bóng đá người Pháp gốc Cameroon-Algérie thi đấu ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Ligue 1 và Đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Pháp ghi bàn ở đấu trường World Cup.

    • Ngày sinh: 20/12/1998
    • Nơi sinh: Bondy, Pháp
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1.78 m

Đọc tiếp

Da den luc Salah ngoi du bi hinh anh

Đã đến lúc Salah ngồi dự bị

34 phút trước 11:00 13/11/2025

0

Liverpool đang khủng hoảng phong độ, và tâm điểm của câu chuyện không còn là hàng thủ hay tuyến giữa. Vấn đề được giới chuyên môn cho là nằm ở chính Mohamed Salah.

Vo cau thu Newcastle gay chu y hinh anh

Vợ cầu thủ Newcastle gây chú ý

34 phút trước 11:00 13/11/2025

0

Tiền vệ Joelinton gác lại nỗi thất vọng bị HLV Carlo Ancelotti gạch tên khỏi tuyển Brazil, khi cùng người vợ Thays Gondim tận hưởng kỳ nghỉ nhiệt đới đầy nắng và gió.

Con trai Ronaldinho chat vat hinh anh

Con trai Ronaldinho chật vật

2 giờ trước 09:50 13/11/2025

0

Joao Mendes, con trai Ronaldinho, vẫn đang vất vả phát triển sự nghiệp cá nhân tại Anh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý