Em trai Mbappe lọt tầm ngắm Algeria

Sau màn ra mắt của Luca Zidane với đội tuyển quốc gia, Liên đoàn Bóng đá Algeria (FAF) đang theo dõi sát sao một số tài năng song tịch, và Ethan Mbappé là cái tên lọt tầm ngắm.

Tiền vệ trẻ Ethan Mbappe trở thành tâm điểm chú ý.

Ethan Mbappe, em trai của Kylian Mbappe, hiện khoác áo Lille và chưa từng ra sân cho đội tuyển Pháp ở cấp độ cao nhất. Với gốc gác Algeria từ phía gia đình, cầu thủ 18 tuổi này đang trở thành mục tiêu săn đón của FAF.

Trước đó, Luca Zidane, con trai huyền thoại Zinedine Zidane, cũng chính thức chọn màu áo "Những chú cáo sa mạc" và có trận đấu đầu tiên hồi tháng trước, mở đường cho chiến lược thu hút các tài năng gốc nước ngoài của Algeria.

Theo các nguồn tin nội bộ, FAF hy vọng Ethan Mbappe sẽ chọn đội tuyển quốc gia Algeria để phát triển sự nghiệp quốc tế. Động thái này nằm trong kế hoạch dài hạn nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng Bắc Phi, đặc biệt trước các giải đấu lớn như World Cup 2026.

Ngoài Ethan Mbappe hay Luca Zidane, Algeria trước đó cũng thuyết phục được tiền vệ Ibrahim Maza, cầu thủ mang dòng máu Việt Nam, về chơi cho đội tuyển châu Phi này.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria làm bến đỗ chính thức cho sự nghiệp quốc tế.

Maza gây chú ý thời gian qua khi liên tục toả sáng trong màu áo Bayer Leverkusen, cho thấy quyết định sớm thuyết phục cầu thủ của FAF đúng đắn thế nào.

Tháng 10/2025, tuyển Bắc Phi giành vé dự World Cup 2026, và Luca hay Maza giờ đây có cơ hội lớn góp mặt ở ngày hội lớn nhất thế giới, nếu họ tiếp tục duy trì phong độ. Với Ethan Mbappe, đề nghị từ tuyển Algeria trở nên đáng giá hơn.