28 đội tuyển có vé dự World Cup 2026

  • Thứ năm, 13/11/2025 16:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Bức tranh vòng chung kết World Cup 2026 dần lộ diện khi 28 đội tuyển chính thức giành vé đến Bắc Mỹ, trước thềm loạt trận quyết định trong tháng 11.

Hơn một nửa số đội tham dự World Cup 2026 chính thức lộ diện.

Khu vực châu Á (AFC) tiếp tục ghi dấu với thành tích ấn tượng khi có tới 8 đại diện góp mặt, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Jordan. Trong đó, Jordan, Uzbekistan lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Châu Phi (CAF) cũng chứng kiến chiến dịch vòng loại kịch tính khi Ai Cập, Morocco, Algeria, Ghana, Senegal, Bờ Biển Ngà, Tunisia, Nam Phi và Cape Verde đều hoàn tất tấm vé đi Bắc Mỹ. Đáng chú ý, Cape Verde trở thành quốc gia ít dân thứ hai trong lịch sử góp mặt tại một kỳ World Cup, sau Iceland 2018.

Ở Nam Mỹ (CONMEBOL), những cái tên quen thuộc Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador và Paraguay tiếp tục góp mặt. Argentina – đương kim vô địch thế giới – là đội đầu tiên vượt qua vòng loại, trong khi Paraguay đánh dấu sự trở lại sau 16 năm vắng bóng.

Khu vực châu Âu (UEFA) mới chỉ xác định Anh là đội đầu tiên giành vé, còn các suất còn lại được tranh chấp quyết liệt. Trong khi đó, New Zealand là đại diện duy nhất của châu Đại Dương (OFC) góp mặt sau khi đánh bại New Caledonia 3-0.

Ba đội chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada nghiễm nhiên góp mặt. Với Mỹ và Canada, đây là lần thứ hai họ cùng xuất hiện tại World Cup, còn Mexico lập kỷ lục trở thành quốc gia tổ chức giải đấu nhiều nhất (3 lần).

Tính đến nay, 28 trong 48 suất có chủ. Sáu đội khác (Bolivia, New Caledonia và 4 đội chưa xác định) sẽ bước vào vòng play-off liên lục địa để tranh vé vớt. Phần còn lại của các suất châu Âu, CONCACAF và Nam Mỹ sẽ được xác định trong thời gian tới.

World Cup 2026 hứa hẹn là giải đấu lớn chưa từng có – cả về quy mô, thời lượng lẫn sức hút – khi những thế lực mới nổi và các cường quốc truyền thống cùng hướng đến chiếc cúp vàng danh giá tại Bắc Mỹ.

28 doi World Cup 2026 anh 1

28 đội có vé dự World Cup 2026.

Ronaldo thách thức CĐV đối thủ

Trước thềm trận đấu quyết định gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã có những phát biểu gây chú ý trong buổi họp báo cùng tuyển Bồ Đào Nha.

10 giờ trước

Địa chấn tại U17 World Cup

U17 Pháp nhận cú sốc lớn khi thua 0-1 trước Uganda ở lượt trận thứ ba, bảng K vòng chung kết U17 World Cup tối 11/11.

34:2012 hôm qua

Tình thế đảo ngược với Welbeck

Thomas Tuchel chịu tổn thất lực lượng đáng kể khi tuyển Anh chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11.

10:52 10/11/2025

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Minh Nghi

VTV len tieng ve viec mua ban quyen Premier League hinh anh

VTV lên tiếng về việc mua bản quyền Premier League

47 phút trước 16:07 13/11/2025

0

Tổng Giám đốc VTVcab - ông Bùi Huy Năm, khẳng định đơn vị nỗ lực sở hữu bản quyền Ngoại hạng Anh giai đoạn 2026-2028, đồng thời tập trung vào các giải đấu tầm cỡ quốc tế như World Cup và Euro.

Bong da Nigeria tu thua truoc khi ra san hinh anh

Bóng đá Nigeria tự thua trước khi ra sân

54 phút trước 16:00 13/11/2025

0

Nigeria đang chuẩn bị cho trận chiến giành vé World Cup 2026, nhưng đối thủ lớn nhất của họ không phải Gabon. Đó là chính họ, một đội bóng bị bào mòn bởi nợ nần, mất niềm tin...

