28 đội tuyển có vé dự World Cup 2026

Bức tranh vòng chung kết World Cup 2026 dần lộ diện khi 28 đội tuyển chính thức giành vé đến Bắc Mỹ, trước thềm loạt trận quyết định trong tháng 11.

Hơn một nửa số đội tham dự World Cup 2026 chính thức lộ diện.

Khu vực châu Á (AFC) tiếp tục ghi dấu với thành tích ấn tượng khi có tới 8 đại diện góp mặt, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Uzbekistan và Jordan. Trong đó, Jordan, Uzbekistan lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Châu Phi (CAF) cũng chứng kiến chiến dịch vòng loại kịch tính khi Ai Cập, Morocco, Algeria, Ghana, Senegal, Bờ Biển Ngà, Tunisia, Nam Phi và Cape Verde đều hoàn tất tấm vé đi Bắc Mỹ. Đáng chú ý, Cape Verde trở thành quốc gia ít dân thứ hai trong lịch sử góp mặt tại một kỳ World Cup, sau Iceland 2018.

Ở Nam Mỹ (CONMEBOL), những cái tên quen thuộc Argentina, Brazil, Uruguay, Colombia, Ecuador và Paraguay tiếp tục góp mặt. Argentina – đương kim vô địch thế giới – là đội đầu tiên vượt qua vòng loại, trong khi Paraguay đánh dấu sự trở lại sau 16 năm vắng bóng.

Khu vực châu Âu (UEFA) mới chỉ xác định Anh là đội đầu tiên giành vé, còn các suất còn lại được tranh chấp quyết liệt. Trong khi đó, New Zealand là đại diện duy nhất của châu Đại Dương (OFC) góp mặt sau khi đánh bại New Caledonia 3-0.

Ba đội chủ nhà gồm Mỹ, Mexico và Canada nghiễm nhiên góp mặt. Với Mỹ và Canada, đây là lần thứ hai họ cùng xuất hiện tại World Cup, còn Mexico lập kỷ lục trở thành quốc gia tổ chức giải đấu nhiều nhất (3 lần).

Tính đến nay, 28 trong 48 suất có chủ. Sáu đội khác (Bolivia, New Caledonia và 4 đội chưa xác định) sẽ bước vào vòng play-off liên lục địa để tranh vé vớt. Phần còn lại của các suất châu Âu, CONCACAF và Nam Mỹ sẽ được xác định trong thời gian tới.

World Cup 2026 hứa hẹn là giải đấu lớn chưa từng có – cả về quy mô, thời lượng lẫn sức hút – khi những thế lực mới nổi và các cường quốc truyền thống cùng hướng đến chiếc cúp vàng danh giá tại Bắc Mỹ.

28 đội có vé dự World Cup 2026.