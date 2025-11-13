Ronaldo thách thức CĐV đối thủ

Trước thềm trận đấu quyết định gặp Ireland tại vòng loại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã có những phát biểu gây chú ý trong buổi họp báo cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo thách thức CĐV Ireland. Ảnh: Reuters.

Đội bóng của HLV Roberto Martínez chỉ cần giành một điểm để chính thức giành vé tới World Cup, nhưng siêu sao 39 tuổi khẳng định anh và các đồng đội vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần cao nhất.

Khi được hỏi về bầu không khí căng thẳng tại Dublin – địa điểm diễn ra trận đấu vào ngày 14/11, Ronaldo mỉm cười: “Khán giả trên sân chắc chắn sẽ la ó tôi, và tôi đã quá quen với điều đó. Thực ra, tôi còn hy vọng họ sẽ làm vậy, bởi điều đó có thể giúp giảm bớt áp lực cho các đồng đội của tôi".

Ronaldo cũng cho biết anh và toàn đội hiểu rõ thử thách sắp tới: “Ireland là đội bóng chơi phòng ngự rất kỷ luật, giống như trận lượt đi. Họ sẽ chơi thấp, khối đội hình chặt chẽ và khán giả của họ sẽ cổ vũ cuồng nhiệt. Mỗi pha ném biên cũng sẽ giống như một tình huống phạt góc. Chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó".

Ở trận lượt đi, Bồ Đào Nha giành chiến thắng vất vả với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng phút 90+1 của Ruben Neves, dù kiểm soát tới 70% bóng và tung ra 30 cú dứt điểm. Lần này, Ronaldo và các đồng đội đặt mục tiêu giải quyết trận đấu sớm hơn để tránh kịch bản tương tự.

Trận gặp Ireland sẽ đánh dấu lần ra sân thứ 226 của Ronaldo cho tuyển quốc gia, nơi anh đã ghi 143 bàn thắng và đang nắm giữ kỷ lục thế giới.

Tổng bàn thắng - kiến tạo của Messi và Ronaldo Lionel Messi hiện sở hữu 894 bàn và 400 kiến tạo, còn Cristiano Ronaldo có 953 bàn và 259 kiến tạo.