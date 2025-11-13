Ronaldo thách thức CĐV đối thủ

|
Ronaldo thách thức CĐV Ireland. Ảnh: Reuters.
Đội bóng của HLV Roberto Martínez chỉ cần giành một điểm để chính thức giành vé tới World Cup, nhưng siêu sao 39 tuổi khẳng định anh và các đồng đội vẫn sẽ nhập cuộc với tinh thần cao nhất.
Khi được hỏi về bầu không khí căng thẳng tại Dublin – địa điểm diễn ra trận đấu vào ngày 14/11, Ronaldo mỉm cười: “Khán giả trên sân chắc chắn sẽ la ó tôi, và tôi đã quá quen với điều đó. Thực ra, tôi còn hy vọng họ sẽ làm vậy, bởi điều đó có thể giúp giảm bớt áp lực cho các đồng đội của tôi".
Ronaldo cũng cho biết anh và toàn đội hiểu rõ thử thách sắp tới: “Ireland là đội bóng chơi phòng ngự rất kỷ luật, giống như trận lượt đi. Họ sẽ chơi thấp, khối đội hình chặt chẽ và khán giả của họ sẽ cổ vũ cuồng nhiệt. Mỗi pha ném biên cũng sẽ giống như một tình huống phạt góc. Chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó".
Ở trận lượt đi, Bồ Đào Nha giành chiến thắng vất vả với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng phút 90+1 của Ruben Neves, dù kiểm soát tới 70% bóng và tung ra 30 cú dứt điểm. Lần này, Ronaldo và các đồng đội đặt mục tiêu giải quyết trận đấu sớm hơn để tránh kịch bản tương tự.
Trận gặp Ireland sẽ đánh dấu lần ra sân thứ 226 của Ronaldo cho tuyển quốc gia, nơi anh đã ghi 143 bàn thắng và đang nắm giữ kỷ lục thế giới.
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...