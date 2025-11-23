Kịch bản Liverpool sa thải HLV Slot

Liverpool tiếp tục lâm vào tình cảnh đáng báo động khi thua 0-3 trước Nottingham Forest ở trận đấu thuộc vòng 12 Premier League.

Liverpool và HLV Slot đang trải qua chuỗi trận đáng báo động.

Tối 22/11, Liverpool tiếp tục trình diễn bộ mặt bạc nhược. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993, The Kop" trải qua 3 trận liền không thắng Forest. Thua trận, Liverpool bị đẩy xuống hạng 11 trên BXH Premier League. Giấc mơ vô địch với họ có lẽ giờ xa tầm với.

Theo The Times, Liverpool chưa có ý định sa thải HLV Slot ngay lúc này. Tuy nhiên, nếu CLB thành phố cảng tiếp tục chơi tệ trong chuỗi trận mang tính bước ngoặt sắp tới, khả năng HLV người Hà Lan mất ghế sẽ được tính đến.

Trong bối cảnh Premier League ngày càng khốc liệt, “The Kop” có thể tiếp tục rơi xuống nhóm ở nửa dưới BXH chỉ sau thêm 1 hoặc 2 trận thua nữa.

Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi lịch thi đấu sắp tới của họ không hề dễ dàng: PSV (Champions League), làm khách trên sân West Ham, Leeds, hay tiếp đón Sunderland. Ngay đầu tháng 12, Liverpool phải gặp liền hai đối thủ khó chơi gồm Inter Milan và Brighton.

Một số nguồn tin nội bộ sân Anfield tiết lộ, ban lãnh đạo Liverpool bắt đầu mất kiên nhẫn với Slot. Nếu kết quả không cải thiện, họ sẵn sàng cân nhắc mời Jurgen Klopp trở lại Anfield, kịch bản từng bị xem là không tưởng cách đây vài tháng.

Hồi tháng trước, chính HLV Klopp cũng thừa nhận nếu trở lại băng ghế huấn luyện, chỉ Liverpool là đội bóng đủ sức thuyết phục ông.