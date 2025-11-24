480 triệu euro không cứu nổi Liverpool

Thất bại thứ sáu trong bảy trận gần nhất cho thấy Liverpool đang chìm sâu vào khủng hoảng.

Isak chưa cho thấy giá trị.

Liverpool không chỉ thua trận, họ đang đánh mất chính mình. Khi Gibbs-White nâng tỷ số lên 3-0 cho Nottingham Forest, sự im lặng bao trùm Anfield rồi nhường chỗ cho hình ảnh các khán đài trống dần.

Một đội bóng từng khiến Real Madrid run rẩy vài tuần trước nay lại thất bại bạc nhược, thủng lưới sáu bàn trong hai trận liên tiếp. Sự sụt giảm ấy báo hiệu nhiều vấn đề sâu xa hơn những kết quả đơn thuần.

Mùa trước, Liverpool là tập thể mạnh mẽ, tốc độ và giàu động lực. Họ pressing dữ dội, tấn công biến hóa và luôn biết cách kết liễu đối thủ ở những thời điểm quan trọng.

Đầu mùa 2025/26, chuỗi bảy chiến thắng liên tiếp giúp thầy trò Arne Slot tạo cảm giác rằng họ vẫn giữ được thứ bản sắc ấy. Nhưng hóa ra đó chỉ là một lớp vỏ mong manh che giấu những bất ổn tích tụ phía sau.

Isak đang chật vật ở Liverpool.

Nguyên nhân lớn nhất nằm ở các tân binh đắt đỏ mà Liverpool đặt kỳ vọng. Sau mùa hè chi đến 480 triệu euro, đội bóng vùng Merseyside muốn nhanh chóng tái thiết đội hình, tạo bước nhảy vọt trong cuộc đua vô địch. Nhưng Isak và Wirtz, hai thương vụ kỷ lục, lại trở thành biểu tượng cho sự lãng phí.

Isak gây thất vọng từ ngày đặt chân tới Anfield. Hè vừa rồi, anh gây sức ép với Newcastle, bỏ luôn giai đoạn tiền mùa giải chỉ để được đến Liverpool. Đổi lại những hành động ấy phải là hiệu quả trên sân, nhưng điều ấy không xảy ra.

Qua gần 500 phút thi đấu, Isak mới ghi đúng một bàn, trước Southampton ở League Cup. Trong các trận Premier League, tiền đạo người Thụy Điển mờ nhạt, thiếu tốc độ, thiếu cảm giác bóng và gần như không tạo được mối liên kết với các vệ tinh xung quanh.

Slot vẫn kiên nhẫn, người hâm mộ vẫn hi vọng, nhưng màn trình diễn của Isak cho thấy anh chưa sẵn sàng để gánh vác hàng công của Liverpool. Từ kỳ vọng trở thành trung phong số một, Isak giờ chỉ còn là phương án xoay tua mờ nhạt.

Wirtz cũng không khá hơn Isak là bao.

Wirtz khá hơn về số phút thi đấu nhưng cũng chẳng sáng hơn về đóng góp. 15 trận ra sân nhưng chỉ 2 lần đá trọn vẹn, và cả hai đều là những trận đấu bạc nhược của Liverpool tại châu Âu. Ngôi sao người Đức mới có hai kiến tạo, đều thực hiện khi thi đấu trên quê nhà. Anh chưa tìm được nhịp chơi, chưa hiểu hoàn toàn cách vận hành của tuyến giữa Liverpool và thiếu sự táo bạo vốn là thương hiệu của mình ở Leverkusen.

Slot thường xuyên rút Wirtz khỏi sân khi cần chỉnh lại lối chơi, điều phản ánh rõ sự thiếu niềm tin dành cho anh. Một bản hợp đồng trăm triệu euro không thể chỉ là phương án thay người sớm, nhưng hiện tại Wirtz đúng là như vậy.

Khi các tân binh gây thất vọng, phần còn lại của Liverpool cũng bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn. Hàng phòng ngự đánh mất sự chắc chắn, tuyến giữa thiếu mạch lạc, còn hàng công thiếu tính đột phá. Ngay cả sự trở lại của Alisson cũng không thể giúp Anfield bình yên.

Liverpool không còn sắc bén, không còn uy lực, và quan trọng nhất, không còn niềm tin. Tinh thần từng là điểm mạnh lớn nhất của họ giờ bị bào mòn bởi những thất bại nối dài. Slot đang đối mặt với bài toán khó: làm sao vực dậy một đội bóng vừa mất phong độ, vừa chịu sức ép khủng khiếp từ kỳ vọng sau mùa hè chi tiêu mạnh tay.

Khủng hoảng hiện tại không chỉ là chuyện điểm số. Nó là lời cảnh tỉnh cho Liverpool về kế hoạch tái thiết đầy rủi ro. Khi bản sắc thi đấu không còn rõ ràng và các tân binh kém hiệu quả, 480 triệu euro đang đứng trước nguy cơ trở thành khoản đầu tư thất bại.

Nếu không tìm được lời giải nhanh chóng, Liverpool sẽ còn trượt dài. Và khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, khoảng trống mà 480 triệu euro để lại có thể trở thành dấu chấm hết cho tham vọng của họ.