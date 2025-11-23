Liverpool tan vỡ hệ thống

Thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ngay tại Anfield tối 22/11 phơi bày một Liverpool mong manh, mất cân bằng và thiếu bản sắc.

Liverpool đang đánh mất chính mình.

Nhà đương kim vô địch giờ chìm sâu vào khủng hoảng với sáu thất bại trong bảy trận gần nhất, và những vấn đề của họ không còn nằm ở phong độ, mà ở cấu trúc.

Phòng ngự rối loạn và khoảng trống trước vòng cấm

Forest mở tỷ số bằng một tình huống phạt góc đơn giản, nhưng cách Liverpool gục ngã lại cho thấy sự hỗn loạn đáng báo động. Sáu cầu thủ áo đỏ đứng sâu trong vòng 5,50 mét, nhưng không ai thực sự làm chủ khu vực.

Mohamed Salah, Mac Allister, Cody Gakpo và Dominic Szoboszlai bị hút theo người, thiếu hẳn sự liên lạc cần thiết. Salah không kèm ai, Mac Allister bám chặt người của mình, còn Szoboszlai đổi kèm trong những giây cuối khiến Gibbs-White thoát xuống cột gần. Murillo chỉ cần một cú lùi nhịp là có thể ghi bàn trong tư thế quá thoải mái.

Nếu đó chỉ là một sai sót đơn lẻ, Liverpool có thể rút kinh nghiệm. Nhưng bàn thứ hai tiếp tục xuất phát từ đúng điểm yếu mà Forest nhắm vào: cánh phải của Salah.

Đội khách dùng ba cầu thủ bó vào cánh trái, xoay chuyển liên tục để kéo giãn cấu trúc phòng ngự theo người của Liverpool. Neco Williams chạy chéo từ biên vào trung lộ, Salah không bám theo, buộc Mac Allister phải rời vị trí để vá lỗ. Khoảnh khắc ấy mở ra khoảng trống lớn ngay trước vòng cấm, nơi Nicolo Savona băng lên và sút chéo nâng tỷ số lên 2-0.

Liverpool vừa thảm bại 0-3 trước Forest.

Hai bàn thua khác nhau nhưng đều phơi bày cùng một vấn đề: Liverpool không còn ai kiểm soát vùng lùi. Họ phòng ngự theo người một cách máy móc, thiếu thủ lĩnh chỉ đạo và thiếu người đủ kỹ năng đọc tình huống để giữ cấu trúc. Nếu như trước đây, những pha xâm nhập như của Savona hoặc Murillo hầu như không có cửa, thì nay Liverpool lại để đối phương khai thác dễ dàng.

Sự luống cuống ấy còn thể hiện rõ hơn trong bàn thua thứ ba. Omari Hutchinson nhận bóng trong tư thế thoáng, quay mặt lên khung thành và dẫn bóng với tốc độ thoải mái. Robertson bị vượt qua, Alisson đẩy bóng ra, nhưng trung lộ lại mở toang vì Mac Allister tiếp tục phải dạt sang hỗ trợ. Gibbs-White băng vào đúng khoảng trống ấy, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0. Ba bàn thua, ba lần hệ thống của Liverpool bị xé nát theo cách giống nhau: không ai đứng đúng nơi cần đứng.

Forest bản lĩnh, Liverpool mất mình

Không thể nói về trận đấu này mà bỏ qua dấu ấn chiến thuật của Sean Dyche. Forest chơi với một kế hoạch rõ ràng: tấn công vào khoảng trống trước hàng thủ, tận dụng các đường xoay chuyển để kéo Liverpool khỏi cấu trúc và sẵn sàng tung người từ tuyến hai. Họ thắng bóng hai, chạy nhiều hơn và có sức áp đảo trong mọi cuộc đấu tay đôi.

Trong khi đó, Liverpool lại cho thấy một bộ mặt rời rạc, thiếu ý tưởng và thiếu cả cường độ, điều từng là DNA của họ dưới thời Klopp. Slot có triết lý xây dựng bóng hiện đại nhưng đội hình hiện tại rõ ràng chưa đáp ứng được yêu cầu về đồng bộ và tính tổ chức.

Tuyến giữa của Liverpool vừa thiếu một trụ cứng đúng nghĩa, vừa phải liên tục vá lỗi cho hàng thủ. Hàng công CLB thì mất sức bật, còn những ngôi sao như Salah phải gồng gánh cả nhiệm vụ phòng ngự lẫn tấn công, dẫn đến mất cân bằng trầm trọng.

Liverpool đang xa dần ngôi vô địch.

Ở thời điểm nhận bàn thua thứ ba, Slot tung vào sân nhiều cầu thủ tấn công, khiến Liverpool càng lép vế trong tranh chấp. Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở một cá nhân hay một quyết định thay người, mà ở việc Liverpool đang chơi mà không có khung xương chiến thuật ổn định.

Liverpool không giữ được cự ly đội hình, không áp sát đủ nhanh và không có ai che chắn cho hàng thủ. Anfield từng là pháo đài, nhưng nay trở thành nơi phơi bày mọi lỗ hổng của nhà vô địch.

Trận thua Forest không chỉ là cú vấp, mà là hồi chuông báo động thực sự. Liverpool đang mất bản sắc, mất sự cân bằng và mất luôn sự tự tin. Slot đứng giữa tâm bão, buộc phải tìm giải pháp nhanh chóng nếu không muốn để mùa giải trôi đi trong thất vọng.

Khủng hoảng của Liverpool không còn là nỗi lo mơ hồ, nó đã hiện diện rõ ràng ngay tại Anfield, trong một buổi tối mà Nottingham Forest chỉ ra tất cả những gì họ cần sửa.