AC Milan muốn gây sốc với lão tướng 41 tuổi

AC Milan đang cân nhắc việc chiêu mộ lại huyền thoại Thiago Silva vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới .

Thiago Silva từng là công thần của Milan.

Động thái này khiến người hâm mộ bóng đá thế giới không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi Silva vừa bước sang tuổi 41 vào tháng 9 và đang cân nhắc giải nghệ năm sau. Theo Repubblica, việc AC Milan cân nhắc đưa Thiago Silva trở lại là một quyết định đầy táo bạo, nhưng có thể lý giải được bởi ở tuổi 41, trung vệ này vẫn chơi xuất sắc ở quê nhà Brazil trong màu áo Fluminense.

Khi đa phần các cầu thủ cùng lứa đều treo giày hoặc lùi vào hậu trường, Silva vẫn là trụ cột của một Fluminense ở giải Brazil mùa này, toả sáng tại FIFA Club World Cup 2025. Thêm vào đó, thành công trong thương vụ Luka Modric hồi hè càng củng cố niềm tin của ban lãnh đạo Milan.

Kể từ khi gia nhập AC Milan, Modric đá chính mọi trận đấu tại Serie A, trong đó có đến 7 lần chơi trọn vẹn 90 phút, con số quá ấn tượng với một cầu thủ đã 40 tuổi.

Silva từng được mệnh danh là "người hùng thầm lặng" trong hàng phòng ngự của Milan từ năm 2009 đến 2012, để lại dấu ấn sâu đậm với một chức vô địch Serie A mùa giải 2010/11. Khi đó, với mức phí chuyển nhượng 10 triệu euro, anh nhanh chóng được truyền thông ca ngợi là "trung vệ hay nhất thế giới".

Việc Milan cân nhắc đưa Silva trở về, dù ở tuổi 41, có thể gây sốc cho toàn thế giới bởi tiền lệ chưa từng có, chưa biết chừng lại là một chiến lược khôn ngoan.